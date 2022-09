https://fr.sputniknews.africa/20220908/la-reine-elisabeth-ii-est-decedee-1056116041.html

La reine Élisabeth II est décédée à l’âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Le prince Charles devient le nouveau roi du Royaume-Uni. 08.09.2022, Sputnik Afrique

La reine Élisabeth II est décédée ce 8 septembre, a rapporté le palais de Buckingham. Charles devient le nouveau roi du Royaume-Uni. II publié un communiqué faisant part d’un "moment d’une immense tristesse" pour lui et pour tous les membres de sa famille.Le drapeau est mis en berne au palais de Buckingham. Près de 85% des Britanniques sont nés pendant de son règne et n’ont pas connu d’autres monarques, selon les statistiques.Ses derniers joursLe 8 septembre, les médecins de Sa Majesté étaient "préoccupés" par son état de santé. Ils "ont recommandé qu’elle soit placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Écosse, selon le palais de Buckingham.Informée de son état de santé, la famille de la reine s’y est précipitée le jour même.Lors de sa dernière apparition en public, Élisabeth II a officialisé le 6 septembre la nomination de Liz Truss au poste de Première ministre. Elle avait décidé de rester à Balmoral au lieu de rentrer à Londres, où se passe d'habitude la transition entre les Premiers ministres, en raison de ses problèmes de santé.La reine de 15 Premiers ministresNée en 1926, elle est devenue reine à l’âge de 25 ans. Disparaissant à l’âge de 96 ans, la reine de 15 Premiers ministres, Élisabeth II, avait dépassé Victoria et était devenue la monarque britannique au plus long règne le 9 septembre 2015.Elle laisse derrière elle quatre enfants, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants après 70 ans sur le trône.

