Le nouveau roi britannique prend le nom de Charles III

Le nouveau roi britannique prend le nom de Charles III

Le prince Charles devient Roi du Royaume-Uni suite au décès de sa mère, la reine Elizabeth II, indique le palais de Buckingham. Il a attendu sa succession au... 08.09.2022, Sputnik Afrique

Charles, prince de Galles et fils aîné de la reine Elisabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre, monte sur le trône britannique sous le nom de Charles III, annoncent le Palais de Buckingham et ses services, Clarence House.Charles aura 74 ans en novembre prochain, et il a attendu son tour pour accéder au trône britannique depuis 1969, une période extrêmement longue dans l’histoire de la famille royale.Selon le Palais de Buckingham, le roi et son épouse, Camille, qui devient la Reine consort, devraient rentrer à Londres le 9 septembre.En juin dernier, à l’occasion du 70e anniversaire de règne, Elizabeth II s’était adressée à la nation pour exprimer son vœu que les Britanniques soutiennent son fils pour la succession au trône.

