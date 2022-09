https://fr.sputniknews.africa/20220903/un-nouveau-mode-operatoire-des-cambrioleurs-qui-inquiete-en-region-parisienne-1056063464.html

Un nouveau mode opératoire des cambrioleurs qui inquiète en région parisienne

Pour certains Parisiens partis en vacances, le retour a été difficile. La porte de leur domicile a été forcée en utilisant de l’acide, rapporte CNews. Cette nouvelle méthode plébiscitée par les voleurs consiste à introduire le produit dans la serrure afin de la fragiliser. Ensuite, il n’y a plus qu’à s’introduire rapidement dans le logement, sans faire de bruit.Un responsable d’une serrurerie a expliqué le procédé à la chaîne de télévision:Des investigations en coursFrance 2 rapporte que 50 cas ont été signalés dans l’ouest de l’Île-de-France depuis le début de l’été. Pour l’heure, la police ne dispose d’aucune piste permettant de retrouver les auteurs. Emmanuel Quemener, secrétaire général Alliance 92, a déclaré au média qu’il s’agissait de gens rodés au procédé. Il a expliqué que les malfaiteurs viennent dans un premier temps mettre de la colle dans les serrures afin de savoir si les occupants sont partis en vacances pour ensuite passer à l’action avec de l’acide si c’est le cas.Sébastien Aguilar, chargé de communication du Snipat Police Scientifique, a précisé à CNews que les enquêtes ouvertes avaient permis de relever des traces. Celles-ci sont examinées en laboratoire et comparées aux différents fichiers en France et à l’international, afin de déterminer s’il s’agit d’une bande organisée itinérante.

