https://fr.sputniknews.africa/20220902/hegemonie-maligne-paris-et-washington-simmiscent-dans-des-operations-bresiliennes-en-afrique-1056056483.html

"Hégémonie maligne": Paris et Washington s'immiscent dans des opérations brésiliennes en Afrique

"Hégémonie maligne": Paris et Washington s'immiscent dans des opérations brésiliennes en Afrique

La marine brésilienne a mené une série d’exercices dans le golfe de Guinée, mais c’est bien la France et les États-Unis qui étaient à la manœuvre derrière... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T19:30+0200

2022-09-02T19:30+0200

2022-09-02T19:30+0200

international

brésil

atlantique sud

exercices militaires

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103323/27/1033232742_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_bfbefc3bd2cd6dbd173487ef0eb90ffa.jpg

L’opération Guinex II, menée par le Brésil pendant deux mois dans le golfe de Guinée vient de s’achever. Mais derrière les beaux discours sur la coopération africano-brésilienne et la sécurité dans l’Atlantique Sud, c’est bien la France et les États-Unis qui protégeaient leurs intérêts. Paris et Washington coordonnaient en effet l’opération, explique à Sputnik M.Paris Yeros, professeur à l’Université fédérale de l'ABC basée à Santo André, São Paulo.La marine brésilienne a elle-même admis que la France et les États-Unis participaient aux exercices, au même titre que d’autres puissances européennes comme l'Espagne, le Portugal ou le Royaume-Uni. Le Brésil s’était d’ailleurs déjà placé sous le parapluie français et américain lors des opérations Obangame Express et Grand African.Vente d’armes à l’AfriqueOutre la sécurité de l’Atlantique Sud, l’opération Guinex II aura également servi de vitrine au Brésil, qui cherche à ouvrir l’Afrique à son industrie militaire, en particulier son fleuron Embraer, souligne Paris Yeros. Mais là encore, la tâche s’annonce ardue, la France et les Etats-Unis se taillant pour l’heure la part du lion en matière de vente d’armes.La diversification des partenariats dans l'Atlantique Sud est donc cruciale pour toutes les parties, "étant donné l'hégémonie maligne que les États-Unis et la France exercent sur le continent africain", conclut Paris Yeros.

brésil

atlantique sud

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brésil, atlantique sud, exercices militaires, états-unis