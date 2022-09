https://fr.sputniknews.africa/20220902/manipuler-les-africains-cest-termine-une-industrielle-du-cameroun-raille-la-strategie-de-macron-1056052553.html

"Manipuler les Africains, c'est terminé": Audrey Chicot raille la stratégie de Macron

"Manipuler les Africains, c’est terminé": Audrey Chicot raille la stratégie de Macron

Être "plus réactifs" sur les réseaux sociaux pour contrer les "propagandes anti-françaises"? Comme l'a indiqué à Sputnik l'industrielle camerounaise Audrey... 02.09.2022

Face aux appels du Président français lancés aux diplomates pour qu’ils soient "plus réactifs" sur les réseaux sociaux, en particulier en Afrique, l’industrielle camerounaise Audrey Chicot a déploré auprès de Sputnik qu’Emmanuel Macron "n’a pas tout à fait compris malgré ses récents séjours" sur ce continent.À titre d’exemple, Mme Chicot a rappelé que les militaires français avaient "bombardé son village au napalm à l’époque quand le napalm était interdit"."Diaboliser la Russie, c’est dépassé"Discutant avec le correspondant de Sputnik du développement économique de l’Afrique, Audrey Chicot a également révélé l’envie d’arrêter avec le franc CFA, et plutôt de coopérer avec la Russie:"Une stratégie de rayonnement de la France"Emmanuel Macron a exhorté le 1er septembre les diplomates à être "plus réactifs" sur les réseaux sociaux pour mieux riposter aux attaques que subit la France.C'est le cas en particulier en Afrique où "le narratif, russe, chinois ou turc" vient expliquer aux opinions publiques "que la France est un pays qui fait de la néo-colonisation et qui installe son armée sur leur sol"."Il ne s'agit pas de faire de la propagande", a-t-il fait valoir, appelant à "assumer une stratégie d'influence et de rayonnement de la France".

