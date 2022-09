https://fr.sputniknews.africa/20220902/coup-detat-en-guinee-le-president-dechu-ignorait-que-son-adversaire-avait-ete-legionnaire-francais-1056057723.html

Coup d’État en Guinée: le Président déchu ignorait que son adversaire avait été légionnaire français

Coup d’État en Guinée: le Président déchu ignorait que son adversaire avait été légionnaire français

Renversé en 2021 par Mamadi Doumbouya, l’ex-Président guinéen ignorait que celui-ci était un ancien légionnaire français. Sinon, "je ne l’aurais jamais... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T20:20+0200

2022-09-02T20:20+0200

2022-09-02T20:20+0200

afrique

afrique subsaharienne

guinée

alpha condé

renversement

légion étrangère

france

L’ancien Président guinéen ne savait pas que son opposant qui a pris le pouvoir en 2021, avait servi dans l’armée française, écrit Jeune Afrique.Il s’agit du colonel Mamadi Doumbouya, qui a commandé une unité d’élite en Guinée à partir de 2018, désormais Président de la république par intérim.En plus de cela, l’ex-Président nie toute implication dans la désignation du colonel:Parcours de DoumbouyaParvenu au pouvoir via un coup d’État et le soutien des forces spéciales, ce colonel faisait partie de la Légion étrangère française, où il a évolué jusqu'au grade de caporal-chef.Officier diplômé de l’École de guerre, il a participé à diverses opérations (Afghanistan, Côte d’Ivoire, Djibouti, République Centrafricaine) pendant plus de 15 ans. Enfin, il est titulaire d’un Master 2 (bac + 5) Défense et dynamiques industrielles à l’Université Panthéon-Assas-Paris II, expert de la défense en management, commandement et stratégie.

afrique

afrique subsaharienne

guinée

france

2022

afrique, afrique subsaharienne, guinée, alpha condé, renversement, légion étrangère, france