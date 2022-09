https://fr.sputniknews.africa/20220831/tensions-entre-le-maroc-et-la-tunisie-la-societe-civile-en-emoi-1056032119.html

Tensions entre le Maroc et la Tunisie: la société civile en émoi

Le différend diplomatique entre Tunis et Alger commence à déborder sur la sphère civile. Plusieurs organes ont critiqué les positions de l’un ou l’autre camp... 31.08.2022, Sputnik Afrique

La soudaine crise diplomatique qui a explosé entre la Tunisie et le Maroc continue de faire parler d’elle. Après les renvois des ambassadeurs des deux pays, c’est désormais la société civile qui est secouée.Au Maroc, plusieurs associations de professionnels, des magistrats jusqu’aux journalistes, ont pris la parole pour critiquer l’attitude de Tunis sur le dossier du Sahara occidental. Dans un communiqué, l'Union des écrivains du Maroc a ainsi qualifié de "bêtise diplomatique" la rencontre du Président tunisien, Kaïs Saïed avec le chef du Front Polisario, Brahim Ghali.Côté tunisien, c’est plutôt l’étonnement qui prédomine face à ces réactions. Le syndicat tunisien de la presse a ainsi déclaré regretter "la campagne de dénigrement que les médias marocains sont en train de mener contre la population et les institutions tunisiennes".L'Organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC) a pour sa part rompu les ponts avec son homologue marocaine, suite à un appel au boycott des produits nationaux.Nouvelles crispations autour du Sahara occidentalCes tensions sont apparues dans le sillage du dernier sommet Japon-Afrique (Ticad), où l’on a vu le Président tunisien Kaïs Saïed accueillir à sa descente d’avion Brahim Ghali, chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Les deux dirigeants se sont par la suite entretenus dans un salon de l’aéroport de Tunis, ville où se tenait la conférence.Un geste qui a provoqué la colère de Rabat, qui a rappelé son ambassadeur. Tunis a fait de même peu après. La soudaineté de la crise a surpris jusqu’à l’Union du Maghreb arabe, qui comptait justement sur la Tunisie pour recoller les morceaux entre le Maroc et l’Algérie.Le Sahara occidental est le théâtre d’un conflit larvé entre le Maroc et le Front Polisario depuis les années 1970. Les indépendantistes sahraouis, soutenu par l’Algérie, réclame un référendum d’autodétermination depuis plusieurs années, alors que le Maroc s’en tient à un plan d’autonomie.

