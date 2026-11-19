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Afrique: ces initiatives qui accélèrent la transformation économique du continent
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Raffineries d’or, usine d’engrais, raffinerie de pétrole, l’Afrique multiplie les projets industriels. Mais pour l’économiste Modibo Mao Makalou, le continent... 18.11.2026, Sputnik Afrique
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Afrique: ces initiatives qui accélèrent la transformation économique du continent
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Raffineries d’or, usine d’engrais, raffinerie de pétrole, l’Afrique multiplie les projets industriels. Mais pour l’économiste Modibo Mao Makalou, le continent doit d’abord finir sa révolution agricole et coordonner ses investissements plutôt que de multiplier les raffineries chacun de son côté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous parlons de la vague de projets industriels qui traverse le continent. Le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d’or. L’Éthiopie investit dans le raffinage de l’or et dans une usine d’engrais avec Aliko Dangote. Le Kenya avance sur sa raffinerie de pétrole, et la Zambie comme la Guinée ont elles aussi ouvert la leur.Au micro de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, ancien sherpa de la Commission de l’Union africaine et du NEPAD, garde la tête froide. Selon lui, l’Afrique doit relever deux défis en même temps, finir sa révolution agricole alors que le monde est déjà dans la révolution numérique.Pour lui, aucun continent ne s’est développé en vendant des matières premières brutes et en achetant des produits manufacturés, et l’agro-industrie est une piste évidente. Sur l’or, Modibo Mao Makalou comprend l’enthousiasme des États, vu les cours actuels, mais pose la vraie question. Faut-il autant de raffineries, quand chaque pays avance seul et que seul le Ghana dispose d’une raffinerie certifiée par la LBMA? L’économiste plaide plutôt pour une planification régionale, avec des investissements partagés, des spécialisations par pays et un mécanisme de compensation pour que personne ne soit perdant.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Avenir souverain► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Afrique: ces initiatives qui accélèrent la transformation économique du continent
Raffineries d’or, usine d’engrais, raffinerie de pétrole, l’Afrique multiplie les projets industriels. Mais pour l’économiste Modibo Mao Makalou, le continent doit d’abord finir sa révolution agricole et coordonner ses investissements plutôt que de multiplier les raffineries chacun de son côté.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain,
nous parlons de la vague de projets industriels qui traverse le continent. Le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d’or. L’Éthiopie investit dans le raffinage de l’or et dans une usine d’engrais avec Aliko Dangote
. Le Kenya avance sur sa raffinerie de pétrole, et la Zambie comme la Guinée ont elles aussi ouvert la leur.
Au micro de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao Makalou
, ancien sherpa de la Commission de l’Union africaine et du NEPAD, garde la tête froide. Selon lui, l’Afrique doit relever deux défis en même temps, finir sa révolution agricole
alors que le monde est déjà dans la révolution numérique.
“Nous sommes en plein milieu de la quatrième révolution industrielle, qui est la révolution numérique, alors que l’Afrique n’a pas encore terminé sa première révolution industrielle, qui est la révolution agricole. Vous voyez le niveau des défis et des obstacles qui se dressent sur le chemin des populations africaines et des dirigeants africains”, analyse-t-il.
Pour lui, aucun continent ne s’est développé en vendant des matières premières brutes et en achetant des produits manufacturés, et l’agro-industrie est une piste évidente. Sur l’or, Modibo Mao Makalou comprend l’enthousiasme des États, vu les cours actuels, mais pose la vraie question. Faut-il autant de raffineries, quand chaque pays avance seul et que seul le Ghana dispose d’une raffinerie certifiée par la LBMA? L’économiste plaide plutôt pour une planification régionale, avec des investissements partagés, des spécialisations par pays et un mécanisme de compensation pour que personne ne soit perdant.
“Dans l’intégration sous-régionale, on mutualise les efforts, on a des plans de productivité, on mutualise les investissements. […] Il s’agit d’harmoniser les politiques publiques. Dans la zone de libre-échange continentale, il avait été demandé à chaque pays d’élaborer un plan de compétitivité, pour montrer ses forces, ses faiblesses et le domaine dans lequel il devrait se spécialiser par rapport aux autres. Dans l’intégration, il y a des gagnants et d’autres qui gagnent moins, mais il faut un mécanisme de compensation pour que tout le monde gagne. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd’hui”, a-t-il poursuivi.
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