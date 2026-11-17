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Maître de karaté kyokushinkai: "Le sambo véhicule des valeurs dont la jeunesse a besoin"
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Sputnik Afrique
Né en Union soviétique, le sambo gagne en popularité sur le continent africain. Au micro de Zone de Contact, Aba Séka Assi Serge François, maître de karaté... 17.11.2026, Sputnik Afrique
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Maître de karaté kyokushinkai: "Le sambo véhicule des valeurs dont la jeunesse a besoin"
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Né en Union soviétique, le sambo gagne en popularité sur le continent africain. Au micro de Zone de Contact, Aba Séka Assi Serge François, maître de karaté kyokushinkai ivoirien, analyse les raisons de l'intérêt croissant des jeunes Africains pour cet art martial, qui met notamment l'accent sur la discipline, le respect et la maîtrise de soi.
Pour l'expert, le sambo ne se limite pas à l'apprentissage des techniques de combat. Il transmet également des valeurs essentielles à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse.Aba Séka Assi Serge François évoque également les défis auxquels sont confrontées les fédérations africaines de sambo. Malgré l'intérêt grandissant pour cette discipline, le manque d'instructeurs et de formateurs constitue, selon lui, un frein à son développement.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Maître de karaté kyokushinkai: "Le sambo véhicule des valeurs dont la jeunesse a besoin"
Né en Union soviétique, le sambo gagne en popularité sur le continent africain. Au micro de Zone de Contact, Aba Séka Assi Serge François, maître de karaté kyokushinkai ivoirien, analyse les raisons de l'intérêt croissant des jeunes Africains pour cet art martial, qui met notamment l'accent sur la discipline, le respect et la maîtrise de soi.
Pour l'expert, le sambo ne se limite pas à l'apprentissage des techniques de combat. Il transmet également des valeurs essentielles à l'éducation et à l'épanouissement de la jeunesse.
"Aujourd'hui dans la vie, si on n'a pas de discipline, on est égaré. Avec le Sambo, on retrouve cette discipline-là avec le sambo. Ensuite, on a ce qu'on appelle le respect. Le respect qui est une valeur qui est vraiment recherchée. [...] Donc, vous voyez, toutes ces valeurs-là, la jeunesse en a besoin."
Aba Séka Assi Serge François évoque également les défis auxquels sont confrontées les fédérations africaines de sambo. Malgré l'intérêt grandissant pour cette discipline, le manque d'instructeurs et de formateurs constitue, selon lui, un frein à son développement.
"Malheureusement, on n'a pas assez d'instructeurs, c'est-à-dire on n'a pas assez de formateurs, puisque c'est une discipline d'origine russe, donc on a besoin de formateurs qui viennent même du pays d'origine de la discipline pour faire encore plus de promotion de la discipline."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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