"Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup"

"Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui nous inspire beaucoup"

Sputnik Afrique s'est entretenu avec des sportifs de la République du Congo en stage en Russie. 23.03.2025

Miangounina-Loubaki Dastier, vice-président de la fédération congolaise de sambo, met en valeur le rôle joué par le Président russe dans la promotion du sport dans le pays:Pour sa part, Déo Grâce Makoutika, médaille d’argent du championnat d’Afrique 2023 du sambo, salue la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences lors de leur stage à Armavir, dans le sud de la Russie.L'événement qui se tiendra jusqu'au 26 mars a été organisé par l'Académie d'arts martiaux du territoire fédéral russe de Sirius et l'organisation autonome à but non lucratif Africa Centrum, avec le soutien de la Fédération russe de judo.

