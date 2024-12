https://fr.sputniknews.africa/20241201/la-russie-ouvre-le-premier-centre-de-sambo-dans-la-capitale-ethiopienne-1069500917.html

La Russie ouvre le premier centre de sambo dans la capitale éthiopienne

Le centre vise à faire découvrir le sport de combat du sambo aux Éthiopiens de tous âges, selon l'entraîneur russe Mikhail Rakhline, chef de la Fédération de... 01.12.2024, Sputnik Afrique

L’initiative fait partie du projet international Sambo dans le granite lancé par l'Institut russe de recherche géologique Karpinsky. "La science et le sport, la géologie et le sambo, ce sont des domaines qui sont bien développés dans notre pays. Nous sommes prêts à partager notre expérience avec vous car nous réussissons dans ce domaine et nous voulons que vous réussissiez encore plus", a déclaré Mikhail Rakhline aux médias éthiopiens. Il s'est dit confiant que le centre renforcerait la confiance et le respect mutuel entre les deux États."À long terme, nous espérons voir des athlètes africains participer au Championnat du monde de sambo", a déclaré Pavel Khimtchenko, directeur général de l'Institut Karpinsky.️Le centre donnera des cours pour adultes et étudiants, avec pour objectif ultime de faire découvrir le sambo aux enfants éthiopiens.

