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"La rencontre de Shenzhen est une prémisse à un nouveau cadre des relations internationales"

"La rencontre de Shenzhen est une prémisse à un nouveau cadre des relations internationales"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, éminent analyste militaire et géopolitique... 10.11.2026, Sputnik Afrique

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"La rencontre de Shenzhen est une prémisse à un nouveau cadre des relations internationales" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, éminent analyste militaire et géopolitique, explique pourquoi la rencontre prévue entre Poutine, Trump et Xi, en marge du sommet de l'APEC les 18 et 19 novembre à Shenzhen, pourrait être une chance pour la paix.

Selon Régis Chamagne, les trois grandes puissances mondiales partagent une responsabilité dans le maintien de la stabilité internationale. À ses yeux, l’organisation de la réunion témoigne d’un travail diplomatique soutenu entre leurs services.Pour lui, le cadre de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique demeure, "faute de mieux", le plus adapté dans un monde en plein changement de paradigme géopolitique. Tant que les institutions du futur ordre mondial ne sont pas établies, chaque occasion de dialogue permettrait de tenter de résoudre les crises issues de cette transition.Le colonel estime qu’il faut redéfinir les principes fondant les relations entre les États et concevoir les institutions qui les garantiront, qu’il s’agisse d’une refondation complète de l’Onu ou d’une autre organisation.Selon lui, ces principes pourraient notamment s’inspirer des BRICS et de l’Organisation de coopération de Shanghai:Concernant l’Europe, il prédit que l’Union européenne "va disparaître" et les pays européens redevenus souverains prendraient alors leur place dans le nouveau paradigme géopolitique, éventuellement après des changements de régime, car les peuples européens "ne supportent plus les oligarchies au pouvoir".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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