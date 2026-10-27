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Abrogation du Code Noir : "une avancée symbolique et juridique importante"
Abrogation du Code Noir : "une avancée symbolique et juridique importante"
Sputnik Afrique
Le Parlement français a abrogé le Code Noir, un ensemble d’édits royaux promulgués entre 1685 et 1724 pour réglementer l’esclavage. Au micro de Sputnik... 27.10.2026, Sputnik Afrique
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Abrogation du Code Noir : "une avancée symbolique et juridique importante"
Sputnik Afrique
Le Parlement français a abrogé le Code Noir, un ensemble d’édits royaux promulgués entre 1685 et 1724 pour réglementer l’esclavage. Devenus caducs après l’abolition de l’esclavage en 1848, ces textes figuraient encore dans la législation française. Au micro de Sputnik Afrique, le politologue guinéen Mohamed Lamine Kaba revient sur la portée de cette décision et sur les enjeux de réparation historique.
Pour Mohamed Lamine Kaba, cette abrogation constitue un pas important sur les plans juridique et symbolique, sans pour autant suffire à réparer les conséquences de l’esclavage.Le politologue estime que cette décision devrait ouvrir la voie à des mesures concrètes en faveur des populations et des pays touchés par l’esclavage et la colonisation. Il évoque notamment les indemnisations, le financement de l’éducation, la question de la dette et la restitution du patrimoine culturel.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Abrogation du Code Noir : "une avancée symbolique et juridique importante"
Le Parlement français a abrogé le Code Noir, un ensemble d’édits royaux promulgués entre 1685 et 1724 pour réglementer l’esclavage. Au micro de Sputnik Afrique, le politologue guinéen Mohamed Lamine Kaba revient sur la portée de cette décision et sur les enjeux de réparation historique.
Pour Mohamed Lamine Kaba, cette abrogation constitue un pas important sur les plans juridique et symbolique, sans pour autant suffire à réparer les conséquences de l’esclavage.
"C'est juste une avancée symbolique et juridique importante, mais il serait excessif d'y croire une victoire définitive. La décision contribue juste à reconnaître une histoire longtemps marginalisée. Toutefois, la reconnaissance ne respecte pas les risques accumulés, ne répare pas automatiquement les violences subies."
Le politologue estime que cette décision devrait ouvrir la voie à des mesures concrètes en faveur des populations et des pays touchés par l’esclavage et la colonisation. Il évoque notamment les indemnisations, le financement de l’éducation, la question de la dette et la restitution du patrimoine culturel.
"L'abrogation du Code Noir doit servir de levier juridique pour poser la question des indemnités structurelles, fonds globaux pour le développement de l'éducation en Afrique, annulation des dettes illégitimes et restitution intégrale du patrimoine culturel prélevé pendant les périodes coloniales."
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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