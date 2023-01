Comment les Afro-Colombiennes utilisaient leurs coiffures pour fuir l’esclavage

https://fr.sputniknews.africa/20230125/comment-les-afro-colombiennes-utilisaient-leurs-coiffures-pour-fuir-lesclavage-1057712715.html

En Colombie, les esclaves des colonies espagnoles utilisaient leurs coiffures pour fuir leurs maîtres et se réfugier en lieu sûr, explique la sociologue Lemeva... 25.01.2023, Sputnik Afrique

Si les coiffures afro ont souvent été mises en avant aux États-Unis comme un symbole de la lutte contre la ségrégation, les coiffures afro-colombiennes ont aussi une histoire bien particulière. Leur origine remonte au temps de la colonisation espagnole et de l’esclavage, raconte à Sputnik la sociologue Lemeva Leidys Valderrama.Dès la fin du XVIe siècle, des esclaves en fuite ont en effet commencé à s’organiser en communauté, nommées "palenques". Les fuyardes utilisaient souvent leurs chevelures pour transporter le peu d’effets qu’elles possédaient, avant de rejoindre leur refuge.Des cartes pour s’échapperMieux encore: certaines esclaves arrangeaient leur chevelure de manière à représenter des cartes, qui les aidaient à planifier leur évasion. Les sentiers à travers la forêt, les terrains marécageux, les directions à prendre pouvaient ainsi se lire entre les tresses et les sillons des cheveux, a détaillé la sociologue Lina María Vargas Álvarez dans sa thèse, Poétique de la coiffure colombienne.Un héritage qui se perpétue aujourd’hui, puisque les communautés afro-colombiennes fréquentent assidûment les salons de coiffures, qui restent des lieux de rencontres et de partage, explique Lemeva Leidys Valderrama.Aujourd’hui, la population noire, afro-colombienne, et palenquera de Colombie s’élève à plus de 4,5 millions de personnes, soit 9,34% des habitants du pays, selon le Département administratif national des statistiques (DANE).

