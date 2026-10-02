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BRICS: l'Afrique peut-elle enfin négocier d'égal à égal avec le monde?

BRICS: l'Afrique peut-elle enfin négocier d'égal à égal avec le monde?

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Au sommet des BRICS de New Delhi, l'Afrique a gagné en voix et en partenaires financiers. Pour un jeune leader panafricain, le vrai défi reste ailleurs... 02.10.2026, Sputnik Afrique

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BRICS: l'Afrique peut-elle enfin négocier d'égal à égal avec le monde ? Sputnik Afrique Au sommet des BRICS de New Delhi, l'Afrique a gagné en voix et en partenaires financiers. Pour un jeune leader panafricain, le vrai défi reste ailleurs: transformer ses ressources, maîtriser son récit médiatique et négocier d'égal à égal plutôt qu'en simple bénéficiaire.

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous revenons sur le sommet des BRICS, qui s'est tenu les 12 et 13 septembre à New Delhi, et sur ce qu'il change concrètement pour le continent africain.Au micro de Sputnik Afrique, Salah-Eddine Bakor, secrétaire général adjoint de l'Union panafricaine de la jeunesse, rappelle que l'Afrique concentre à la fois des ressources naturelles considérables et la population la plus jeune au monde, avec près de 60 % de moins de 25 ans.Pour lui, l'Afrique n'a plus vocation à se contenter d'un rôle de bénéficiaire, mais doit négocier dans un esprit gagnant-gagnant. Il pointe aussi un déséquilibre médiatique, l'image encore archaïque du continent freinant la reconnaissance de son développement réel, et plaide pour une plateforme africaine maîtrisée par les Africains.Le jeune leader salue par ailleurs le rôle de la Nouvelle banque de développement, tout en appelant à dépasser sa concentration en Afrique du Sud pour financer tout le continent. Sur l'ouverture commerciale chinoise, il se félicite de cette décision, mais insiste pour qu'elle s'accompagne d'une vraie transformation locale des ressources africaines.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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