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18e sommet des BRICS: enjeux, agenda et nouvelles ambitions

18e sommet des BRICS: enjeux, agenda et nouvelles ambitions

Sputnik Afrique

Le commerce, la finance, les paiements transfrontaliers, l'énergie, les technologies émergentes et les priorités des pays du Sud devraient dominer l'ordre du... 11.09.2026, Sputnik Afrique

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L'événement intervient alors que les BRICS célèbrent 20 ans de coopération et entrent dans une nouvelle phase à la suite de leur élargissement.Une voix plus forte pour les pays du SudL'Inde, qui assure cette année la présidence tournante du groupe, souhaite que les pays en développement aient davantage voix au chapitre au sein des institutions internationales, notamment grâce à une représentation accrue aux Nations Unies.La réforme de l'architecture financière internationale est également d'actualité: la Nouvelle Banque de développement, créée en 2015 avec un capital de 100 milliards de dollars, demeure un mécanisme clé des BRICS pour le financement des infrastructures et des projets de développement durable.Le renforcement de ces institutions s'inscrit ainsi dans une démarche plus globale en faveur du financement du développement, d'une gouvernance mondiale plus inclusive et d'une coopération Sud-Sud renforcée.Poutine, Modi et Xi Jinping: rencontres clés en marge du sommetLa veille du sommet, Vladimir Poutine a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi. Les échanges bilatéraux ont atteint près de 60 milliards de dollars en 2025-2026, principalement grâce aux importations indiennes d'énergie russe.La participation attendue du dirigeant chinois Xi Jinping serait sa première depuis le sommet informel de Mamallapuram en 2019, dans un contexte d'efforts continus de New Delhi et de Pékin pour gérer leurs relations bilatérales.COMPOSITION DES BRICS: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et l'Arabie saoudite, tandis que 10 pays partenaires — le Bélarus, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam — font partie d'un cadre plus large.

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