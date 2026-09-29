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Télécoms algériens: l'IA pilote les réseaux, mais qui garde le contrôle des données ?

Télécoms algériens: l'IA pilote les réseaux, mais qui garde le contrôle des données ?

Sputnik Afrique

Avec plus de 56 millions d'abonnements mobiles, l'Algérie mise sur l'intelligence artificielle pour piloter ses réseaux. Pour une chercheuse algérienne, le... 29.09.2026, Sputnik Afrique

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Télécoms algériens: l'IA pilote les réseaux, mais qui garde le contrôle des données ? Sputnik Afrique Avec plus de 56 millions d'abonnements mobiles, l'Algérie mise sur l'intelligence artificielle pour piloter ses réseaux. Pour une chercheuse algérienne, le défi n'est pas de manquer d'ingénieurs, mais de financer les infrastructures et de garder la maîtrise des données.

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, nous nous intéressons à une transformation qui se joue souvent loin du regard des utilisateurs: l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les réseaux de télécommunications. En Algérie, le cap des 56 millions d'abonnements mobiles a été franchi à la fin du troisième trimestre 2025, avec plus de 1,6 milliard de gigaoctets consommés en trois mois à peine, et les opérateurs doivent désormais piloter des infrastructures d'une complexité croissante.Au micro de Sputnik Afrique, Hind Ibtihal Boudjema, chercheuse et doctorante à l'École supérieure d'économie d'Oran, explique que le pays a fait le choix de la digitalisation, en encourageant les start-up spécialisées dans l'IA par des financements et des formations, et en poussant des opérateurs comme Mobilis ou Ooredoo à développer des technologies telles que la 5G et l'Internet des objets. Mais pour elle, la véritable difficulté est ailleurs.Selon la chercheuse, l'Algérie ne manque pas d'ingénieurs, mais de financements et d'infrastructures, les serveurs coûtant très cher. Elle plaide pour un pont solide entre l'université, l'entreprise et le marché, afin de transformer les projets d'étudiants en start-up et de freiner la fuite des compétences. En ce qui concerne les données, elle appelle à un cadre national sécurisé, anonymisé et strictement encadré, pour partager l'information entre opérateurs, chercheurs et start-up sans mettre les citoyens en danger.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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