L'IA pour raviver la gloire de la Marine algérienne et son patrimoine

Une conférence l'"Intelligence artificielle et le patrimoine culturel maritime" a été animée, à Alger, par des experts universitaires qui ont proposé de... 14.05.2025, Sputnik Afrique

Organisée par le Musée public national maritime, cette rencontre a été conjointement conduite mardi par la responsable du département documentaire et conservatrice en chef au Musée public national maritime, docteure en archéologie islamique, Mme Radia Cherfaoui et l'ingénieur en Informatique à la Société Geosystem Consult, Abdellah Aghilès Aissani, qui ont présenté deux expériences intitulées "Entre mémoire et machine: la bataille de Charles Quint" et "Le Musée public national maritime: entre réalité et fiction". L'exposé de la première expérience a d'abord consisté en un rappel historique traité dans le détail des faits par Mme Cherfaoui qui a rappelé à l'assistance la tentative vaine ordonnée en 1541 par le monarque européen, Charles Quint d'anéantir la Régence d'Alger, encore sous l'Empire Ottoman, connue à cette époque par la puissance et la suprématie absolue de ses forces navales sur la Méditerranée. Le déploiement grandiose de l'armée de l'empereur et les milliers de volontaires qui avaient rejoint ses rangs, motivés par l'appel de l'église à soutenir la sinistre entreprise alors qualifiée d'"expédition d'Alger" et tout l'arsenal logistique et militaire jamais réuni jusqu'alors mis à disposition, n'auront pas suffi à vaincre les braves et valeureux guerriers de la marine algérienne qui ont détruit en moins d'une semaine, plus de la moitié des forces militaires obscures de l'empereur Charles Quint, contraint alors de consommer l'amertume d'un échec affligeant qui l'obligera à prendre sa retraite et mourir dans l'isolement quelques années plus tard. Pour sa part, M. Aissani a présenté la partie du travail dont il avait la charge dans cette expérience entreprise en équipe et qui consistait en la reconstitution filmée de cet épisode glorieux de la Marine algérienne, soumise aux avantages technologiques que propose l'IA. Le résultat étant attendu, la mise en contexte et la reconstitution des environnements historiques faisaient défaut et n'accompagnaient pas la narration des faits relatés par la voix off, car les données utilisées par l'IA pour assurer l'habillage du corpus proposé, ont été récupérées des réseaux sociaux dont les contenus correspondaient à une écriture de l'histoire étrangère, ce qui a révélé la nécessité absolue de doter l'IA en données historiques consignées par plumes algériennes. Le même exercice a été soumis au deuxième thème proposé à l'expérimentation, "Le Musée public national maritime: entre réalité et fiction", aboutissant au même résultat, car la description du musée dans les moindres détails de ses aspects antiques qui restitueraient ses lieux séculaires n'ont pas été répertoriés dans les banques de données de l'IA.

