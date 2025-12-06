https://fr.sputniknews.africa/20251206/la-4e-conference-africaine-des-startups-alger-carrefour-de-lentrepreneuriat-et-de-linnovation-1081193960.html

La 4e conférence africaine des startups: Alger, carrefour de l'entrepreneuriat et de l'innovation

La 4e conférence africaine des startups: Alger, carrefour de l'entrepreneuriat et de l'innovation

Sputnik Afrique

Les principaux acteurs de l'écosystème africain de l'innovation et de l'entrepreneuriat se réunissent dès ce samedi, à Alger, à l'occasion de l'ouverture de la... 06.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-06T07:04+0100

2025-12-06T07:04+0100

2025-12-06T07:04+0100

algérie

alger

start-up

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103625/25/1036252557_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3da73378875fceee5a460e25a0d4d071.jpg

Ce rendez-vous économique, sous le thème "pour l'émergence de champions africains", se tient sur trois jours sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il constitue le principal forum continental dédié aux startups et à l'entrepreneuriat, compte tenu de leur importance croissante dans le développement économique en Afrique.La conférence est organisée par le ministère de l'Économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, ainsi que par l'accélérateur public Algeria Venture, au Centre international des conférences /CIC Abdelatif Rahal/, en présence de 25.000 participants, plus de 35 délégations ministérielles, plus de 200 exposants venus d'Afrique et d'ailleurs, et quelque 300 experts internationaux.L'évènement, auquel participe le Rwanda en tant qu'invité d'honneur, verra également la présence de plus de 150 investisseurs, ainsi qu'un nombre important de porteurs de projets, incubateurs et entrepreneurs issus de la diaspora africaine établie à l'étranger, en plus de représentants d'organisations internationales et d'acteurs mondiaux du secteur de l'innovation.Abdelmadjid Tebboune, a récemment souligné, lors d'une réunion du Conseil des ministres l'importance de cet événement qu'il a qualifié de "artère essentielle reliant les pays africains au reste du monde", affirmant que l'orientation vers une économie fondée sur les startups, dans un partenariat Afrique-Afrique, constitue "le modèle le plus efficace pour bâtir une économie forte et diversifiée, fondée sur la science, dont l'Algérie est le berceau".Outre le sommet ministériel réunissant plus de 35 délégations officielles, la conférence mettra en lumière les réussites des "champions africains" qui ont réussi à bâtir des entreprises affichant des chiffres d'affaires importants et contribuant au développement de l'économie réelle.Le ministre de l'Économie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Nourdine Ouadah, a indiqué que les acteurs présents à la conférence discuteront "de manière franche et pragmatique des questions liées à l'innovation et au financement des projets", abordant plusieurs thématiques comme l'échange des meilleures pratiques entre pays africains en vue d'harmoniser les politiques publiques et de renforcer le rôle des startups dans le développement économique du continent.Les trois jours de la conférence seront marqués par l'organisation de sessions spécialisées et d'ateliers parallèles portant sur des thèmes liés à l'innovation, à la recherche scientifique, à la création de contenu, à la fintech, ainsi qu'à l'intelligence artificielle. Un salon mettra également en avant les capacités des jeunes Africains en matière de créativité technologique. Les discussions porteront également sur des questions d'actualité relatives à l'évolution des nouvelles technologies, à l'état des infrastructures de télécommunications, à l'impact environnemental du secteur numérique, et aux solutions technologiques pour renforcer l'adaptation aux changements climatiques.Les participants aborderont en outre le thème "L'Afrique de demain à l'ère de l'intelligence artificielle", ainsi que les meilleures méthodes d'incubation des startups, leur passage à l'échelle, le développement de l'écosystème africain de l'innovation, en plus de rencontres professionnelles visant à mettre en relation porteurs de projets et institutions de financement.Le programme de la conférence comprend 18 événements parallèles destinés aux jeunes entrepreneurs, leur offrant la possibilité d'échanger avec des institutions internationales impliquées dans la propriété intellectuelle, le transfert technologique et l'entrepreneuriat.

algérie

alger

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

algérie, alger, start-up