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Des déchets au solaire: comment l’Afrique repense son modèle énergétique

Des déchets au solaire: comment l’Afrique repense son modèle énergétique

Sputnik Afrique

Des déchets transformés en énergie, des ménages producteurs d’électricité et une industrie énergétique à construire: l’Afrique cherche de nouvelles réponses à... 20.08.2026, Sputnik Afrique

2026-08-20T17:10+0200

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Des déchets au solaire: comment l’Afrique repense son modèle énergétique Sputnik Afrique Des déchets transformés en énergie, des ménages producteurs d’électricité et une industrie énergétique à construire: l’Afrique cherche de nouvelles réponses à ses défis énergétiques. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert burkinabè analyse cette transformation et ses enjeux.

Pendant des décennies, l’Afrique a souffert d’un déficit énergétique marqué par les coupures, des infrastructures fragiles et un accès encore limité à l’électricité. Mais le modèle évolue. Du Maroc au Rwanda, en passant par l’Algérie, de nouvelles solutions émergent: valorisation des déchets, production solaire citoyenne et développement du stockage.Pour Anthèlme Zémané, expert et consultant international burkinabè en énergies renouvelables, en efficacité énergétique et en technologies de stockage, ces initiatives annoncent une transformation du modèle énergétique africain, qui devra s’appuyer sur des infrastructures modernes, une industrie locale, un cadre réglementaire adapté et surtout une meilleure efficacité énergétique.Selon lui, cette transition exige des infrastructures modernes, des capacités de stockage, une industrie locale et un cadre réglementaire adapté. Mais surtout, l’Afrique doit améliorer son efficacité énergétique: produire davantage ne suffit pas si une partie de l’énergie est encore gaspillée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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