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Des déchets au solaire: comment l’Afrique repense son modèle énergétique
Des déchets au solaire: comment l’Afrique repense son modèle énergétique
Sputnik Afrique
Des déchets transformés en énergie, des ménages producteurs d’électricité et une industrie énergétique à construire: l’Afrique cherche de nouvelles réponses à... 20.08.2026, Sputnik Afrique
2026-08-20T17:10+0200
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Des déchets au solaire: comment l’Afrique repense son modèle énergétique
Sputnik Afrique
Des déchets transformés en énergie, des ménages producteurs d’électricité et une industrie énergétique à construire: l’Afrique cherche de nouvelles réponses à ses défis énergétiques. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert burkinabè analyse cette transformation et ses enjeux.
Pendant des décennies, l’Afrique a souffert d’un déficit énergétique marqué par les coupures, des infrastructures fragiles et un accès encore limité à l’électricité. Mais le modèle évolue. Du Maroc au Rwanda, en passant par l’Algérie, de nouvelles solutions émergent: valorisation des déchets, production solaire citoyenne et développement du stockage.Pour Anthèlme Zémané, expert et consultant international burkinabè en énergies renouvelables, en efficacité énergétique et en technologies de stockage, ces initiatives annoncent une transformation du modèle énergétique africain, qui devra s’appuyer sur des infrastructures modernes, une industrie locale, un cadre réglementaire adapté et surtout une meilleure efficacité énergétique.Selon lui, cette transition exige des infrastructures modernes, des capacités de stockage, une industrie locale et un cadre réglementaire adapté. Mais surtout, l’Afrique doit améliorer son efficacité énergétique: produire davantage ne suffit pas si une partie de l’énergie est encore gaspillée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Des déchets au solaire: comment l’Afrique repense son modèle énergétique
Des déchets transformés en énergie, des ménages producteurs d’électricité et une industrie énergétique à construire: l’Afrique cherche de nouvelles réponses à ses défis énergétiques. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un expert burkinabè analyse cette transformation et ses enjeux.
Pendant des décennies, l’Afrique a souffert d’un déficit énergétique marqué par les coupures, des infrastructures fragiles et un accès encore limité à l’électricité. Mais le modèle évolue. Du Maroc au Rwanda, en passant par l’Algérie, de nouvelles solutions émergent: valorisation des déchets, production solaire citoyenne et développement du stockage.
Pour Anthèlme Zémané,
expert et consultant international burkinabè en énergies renouvelables, en efficacité énergétique et en technologies de stockage, ces initiatives
annoncent une transformation du modèle énergétique africain, qui devra s’appuyer sur des infrastructures modernes, une industrie locale, un cadre réglementaire adapté et surtout une meilleure efficacité énergétique.
Selon lui, cette transition exige des infrastructures modernes, des capacités de stockage, une industrie locale et un cadre réglementaire adapté. Mais surtout, l’Afrique doit améliorer son efficacité énergétique: produire davantage ne suffit pas si une partie de l’énergie est encore gaspillée.
“Pour moi, la priorité est d’abord de construire des infrastructures modernes et résilientes, avec un réseau stable et robuste capable d’absorber les différents mix énergétiques. Il faut aussi développer une industrie locale des énergies propres, avec des unités de fabrication de panneaux solaires, de batteries et d’onduleurs en Afrique. Enfin, le cadre réglementaire et juridique est très important. Tant que l’efficacité énergétique n’est pas intégrée, on aura beau construire des centrales et augmenter la production, on n’atteindra jamais l’équilibre entre la demande et la production”, suggère Anthèlme Zémané.
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