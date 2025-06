https://fr.sputniknews.africa/20250625/ce-pays-africain-fait-un-bond-en-avant-dans-les-projets-denergies-vertes-en-3-ans-1074705996.html

Ce pays africain fait un bond en avant dans les projets d'énergies vertes en 3 ans

Le Royaume a réalisé, au cours des trois dernières années, un bond qualitatif dans le développement des énergies renouvelables, a indiqué, mardi, la ministre... 25.06.2025, Sputnik Afrique

Le Maroc a fait passer leur part dans le mix électrique national de 37% en 2021 à plus de 45% en 2025, avec l’objectif d’atteindre 52% dès 2026, soit quatre ans avant l’échéance fixée par la stratégie énergétique nationaleRépondant à une question orale à la Chambre des conseillers sur le "renforcement de la durabilité des projets solaires et éoliens au Maroc", la ministre a souligné que cette dynamique découle de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales et de l’intérêt croissant des investisseurs étrangers pour l’offre marocaine en matière d’énergies renouvelables.Elle a indiqué que des projets phares, tels que "Noor Atlas" et "Noor Midelt", parviennent désormais à des coûts de production particulièrement bas, compris entre 34 et 42 centimes le kWh, ce qui les place parmi les sources d’électricité les plus compétitives du marché.Elle a, en outre, passé en revue le programme d’investissement inédit lancé par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), doté de 120 milliards de dirhams (MMDH).Ce plan vise à produire plus de 12 gigawatts de capacités renouvelables et à consacrer près de 27 MMDH du budget financier du programme au renforcement et à l’extension du réseau électrique national, afin d’accompagner les grands chantiers et de soutenir la généralisation de l’accès à l’électricité en milieu rural, a-t-elle précisé.Mme Benali a, en outre, indiqué que le Programme de généralisation de l’électricité en milieu rural connaît une accélération notable grâce à des projets de petite taille s'appuyant sur l’énergie solaire et le stockage.Et d'ajouter que ces solutions, mises en œuvre notamment dans les zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, ont permis d’alimenter près de 1.000 ménages, avec une puissance installée avoisinant 500 kW et une capacité de stockage de 2.000 kWh, pour un investissement global d’environ 26 millions de dirhams (MDH).Mme Benali a souligné que cette démarche intégrée, qui allie grands chantiers et solutions décentralisées, consacre l’orientation nationale visant à renforcer la souveraineté énergétique, à garantir l’équité territoriale et à accélérer la transition énergétique durable dans l’ensemble des régions du Royaume.

