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Monnaie unique de la CEDEAO: le pari de l'eco est-il réaliste?

Monnaie unique de la CEDEAO: le pari de l'eco est-il réaliste?

Sputnik Afrique

L'eco peut-il devenir le symbole d'une véritable souveraineté monétaire en Afrique de l'Ouest? Sur les ondes de Sputnik Afrique, un économiste malien analyse... 31.07.2026, Sputnik Afrique

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Monnaie unique de la CEDEAO: le pari de l'eco est-il réaliste? Sputnik Afrique L'eco peut-il devenir le symbole d'une véritable souveraineté monétaire en Afrique de l'Ouest? Sur les ondes de Sputnik Afrique, un économiste malien analyse les défis politiques, économiques et techniques qui conditionneront le succès de la future monnaie de la CEDEAO.

Dans ce nouvel épisode d'Avenir Souverain, nous recevons l'économiste et financier malien Modibo Mao Makalou, ancien Sherpa de la Commission de l'Union africaine et du NEPAD, pour analyser le projet de lancement de l'eco. Au cours de cet entretien, il revient sur la faisabilité de cette monnaie unique à l'horizon 2027, les conditions de sa réussite et les principaux défis qu'elle devra relever.Pour l'économiste, l'eco s'inscrit dans une ambition ancienne: celle du panafricanisme et de l'intégration économique du continent, portée dès 1963 par les pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine.Mais, selon lui, une monnaie unique ne peut être crédible sans des bases économiques solides. Le respect des critères de convergence, la maîtrise de l'inflation, des réserves de change suffisantes et une volonté politique affirmée seront autant de conditions essentielles à la réussite de l'eco.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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