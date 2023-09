https://fr.sputniknews.africa/20230905/la-cedeao-pourrait-abandonner-lassujettissement-de-sa-monnaie-commune-a-leuro-1061903641.html

La CEDEAO pourrait abandonner l'assujettissement de sa monnaie commune à l'euro

Les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) devraient envisager de renforcer leur souveraineté monétaire en abandonnant l'arrimage de leur unité monétaire commune, le franc ouest-africain (CFA), à l'euro. Cela signifie qu’il faut revoir les projets de passage du Franc CFA à l’ECO, ont déclaré le 4 septembre des chercheurs africains lors d’une conférence qui s’est tenue à Ouagadougou.Précédemment, le 21 décembre 2019, suite à un entretien avec le Président français Emmanuel Macron, le chef de l’État ivoirien avait fait une annonce sur la naissance de l'ECO qui allait remplacer le CFA.Les prix des produits africains déterminés en OccidentPour le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Kyelem de Tambela, qui a présidé la conférence d’Ouagadougou, il est primordial de trouver des moyens pour une monnaie qui remplacera le CFA. Une monnaie utilisée pour faire pressionM.Sanou estime que les sanctions imposées sur des pays souverains comme le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger sont pour la plupart économiques et monétaires. Une monnaie coloniale?En décembre 2019, les pays membres de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone et Togo) sont parvenus à un accord avec la France sur les changements à apporter à la zone monétaire du franc ouest-africain (franc de la Communauté financière africaine). En vertu de cet accord, le franc ouest-africain est rebaptisé ECO (dérivé des trois premières lettres de l'acronyme CEDEAO), mais reste rattaché à l'euro. Dans le même temps, la disposition selon laquelle 50% des réserves de change des pays de la zone franc de la Communauté financière africaine doivent être détenues sur les comptes de la Banque centrale française est supprimée. Supprimée également l'obligation de la présence d'un représentant français au conseil des gouverneurs de la Communauté financière de l'Afrique de l'Ouest.Le franc ouest-africain en tant qu'unité monétaire a été introduit par décret du gouvernement français en décembre 1945 dans les possessions françaises d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique équatoriale.

