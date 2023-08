https://fr.sputniknews.africa/20230801/si-on-reste-sous-ce-carcan-du-franc-cfa-on-ne-pourra-jamais-se-developper-1060982989.html

Si l'Afrique reste "sous ce carcan du franc CFA", elle ne pourra jamais se développer

Si l'Afrique reste "sous ce carcan du franc CFA", elle ne pourra jamais se développer

La libération du franc CFA et le retour vers un partenariat avec la Russie sont des atouts qui assureront une souveraineté économique et monétaire des pays... 01.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-01T16:49+0200

2023-08-01T16:49+0200

2023-08-01T17:52+0200

sommet russie-afrique 2023

tchad

économie

international

franc cfa

souveraineté

développement

russie

coopération économique

nucléaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/12/1052213195_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_21a2108c654e7edb832a1f007589372b.jpg

Le franc CFA reste aujourd’hui un "joug" de néo-colonialisme qui, pendant pratiquement plus de 60 ans, a sapé le développement de la région et a "joué dans le cadre de l'enfoncement plutôt de l'économie", a affirmé à Sputnik Mahamat Adoum, président du Parti National Républicain du Tchad, en marge du 2e Sommet Russie-Afrique.Selon Mahamat Adoum, le temps est arrivé pour le peuple de "prendre ses responsabilités" et d’exprimer à tout le monde "de manière beaucoup plus encore démocratique" son vœu de s’affranchir du franc CFA. Selon lui, cette libération s’avère une condition préalable nécessaire pour assurer le développement économique et la souveraineté monétaire du pays.Pour l’homme politique tchadien, dans les nouvelles conditions d’un monde multipolaire qui se profile dans le contexte politique actuel, le peuple "a une nouvelle aspiration" au-delà des dirigeants politiques et exige "un pas en avant pour pouvoir s’égaler aux autres peuples qui sont en train de vivre".Quelques jours avant, le problème du franc CFA pour les pays africains a été abordé dans un entretien avec Kémi Séba, chef de l’ONG Urgences panafricanistes, lors de son interview à Sputnik en marge du Sommet Russie-Afrique. Pour le militant anticolonialiste, le franc CFA "est un cancer" qui "anéantit tout processus de compétitivité". Adossé à l’euro qui est une monnaie trop forte pour les économies locales, le franc CFA se trouve "en décalage avec la réalité économique de nos pays", selon Kémi Séba.Un partenariat "gagnant-gagnant" avec MoscouDe l’autre côté, il y a des partenariats qui "n'avaient pas fait leur chemin" dans le passé, mais qui sont aujourd’hui une opportunité "sur laquelle on veut plutôt s'attarder". Tel est le cas de la Russie qui "non seulement nous tend les moyens, mais nous offre aussi le développement", a souligné M.Adoum.Selon le parlementaire, outre le pétrole qui est "la mamelle de l'économie aujourd'hui", le Tchad a bien d’autres secteurs "plus importants" qui restent malheureusement "dans le cadre informel".Il s’agit notamment de l’élevage, avec un cheptel de plus de 15 à 20 millions des têtes de bétail dont les chameaux et les vaches, a continué Mahamat Adoum.Il a noté qu’au-delà du pétrole et de la viande, le Tchad regorge d'uranium qui n’a été jamais encore touché, ainsi que de l'or. Toutefois, pour le politicien, sans l’autonomie financière et économique, on ne pourra prétendre à faire un développement tous azimuts.

tchad

russie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tchad, économie, international, franc cfa, souveraineté, développement, russie, coopération économique, nucléaire, élevage, uranium, or, afrique subsaharienne