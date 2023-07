https://fr.sputniknews.africa/20230728/kemi-seba-le-franc-cfa-est-un-cancer-1060851051.html

Kémi Séba: "Le franc CFA est un cancer"

Kémi Séba: "Le franc CFA est un cancer"

Le débat sur le franc CFA comme facteur de marginalisation des anciennes colonies françaises bat son plein. Kémi Séba, chef de l’ONG Urgences panafricanistes... 28.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-28T09:28+0200

2023-07-28T09:28+0200

2023-07-28T09:28+0200

sommet russie-afrique 2023

kemi seba

franc cfa

franc-cfa

collectif sortir du franc cfa

urgences panafricanistes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1c/1060850871_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_47c2c2adf8795d48ac3b4b6d4ac3f6b4.jpg

Kémi Séba, chef de l’ONG Urgences panafricanistes, a abordé le problème du franc CFA pour les pays africains dans un entretien accordé à Sputnik en marge du Sommet Russie-Afrique.Cette monnaie est depuis longtemps dans son collimateur. Son ONG a conçu et a fondé un Front anti-franc CFA qui a eu "des avancées symboliques".Selon le militant, il "anéantit tout processus de compétitivité". L’euro est une monnaie trop forte pour les économies locales et le franc CFA, qui y est adossé, se trouve "en décalage avec la réalité économique de nos pays"."Donc c'est pour ça qu'on parle de taux de change flexible arrimé à un panier à devises parce que c'est la meilleure solution pour nous en sortir", propose l’activiste panafricaniste.Cela doit cesserIl constate que depuis que le franc CFA est adossé à l’euro, l’Union européenne en profite, "la France en tête" et "c’est quelque chose qui doit cesser"."C’est une aberration économique, c’est une aberration politique, c’est une aberration idéologique."

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kemi seba, franc cfa, franc-cfa, collectif sortir du franc cfa, urgences panafricanistes