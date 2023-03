https://fr.sputniknews.africa/20230322/kemi-seba-dire-que-la-france-est-prete-a-laisser-tomber-la-francafrique-cest-une-chimere-1058282486.html

Kémi Séba: "Dire que la France est prête à laisser tomber la Françafrique, c'est une chimère"

Kémi Séba: "Dire que la France est prête à laisser tomber la Françafrique, c'est une chimère"

Paris tente de faire passer l'idée selon laquelle la Françafrique est "finie", mais ce n’est que "de l’hypocrisie", observe pour Sputnik Kémi Séba, chef de... 22.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-22T13:08+0100

2023-03-22T13:08+0100

2023-03-22T13:12+0100

kemi seba

france

afrique

moscou

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/16/1058281212_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_770b18d25bc2a7564749e493c82a2aba.jpg

"La meilleure stratégie du diable, c'est de faire croire qu'il n’existe pas ou qu'il n'existe plus". Le chef de l’ONG Urgences panafricanistes Kémi Séba est convaincu qu’en laissant le monde croire que la Françafrique est finie, Paris cible à la faire perdurer.Et les médias comme Le Monde, Libération ou Le Figaro servent de "bras médiatique au néocolonialisme français", poursuit-il.Il déplore que certaines élites "soient complètement soumises à un Occident anthropophage quelque part, qui mange nos corps, mais surtout qui mange nos esprits".Pourtant, selon lui, "une nouvelle vision est en train de se positionner" sur le continent, celle "d'un souverainiste anticolonialiste". Des changements possibles surtout grâce à la jeunesse qui est l’une "des plus éveillées et des plus averties", estime Kémi Séba.Pas à pas vers l’autodéterminationL’autodétermination africaine doit reposer sur nombre d’aspects, dont la souveraineté militaire, monétaire, culturelle et linguistique.Quant à l’aspect financier, il est important d’avoir "une monnaie qui est en adéquation avec nos économies locales", puisque l’euro "anéantit tout processus de compétitivité".Pour les peuples africains, le rétablissement de la souveraineté culturelle se conjugue avec l’écartement du "colon occidental" et va vers "la connaissance de [leur] propre identité", c’est-à-dire du foyer civilisationnel, de la spiritualité originelle".

france

afrique

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

kemi seba, france, afrique, moscou, opinion