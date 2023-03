https://fr.sputniknews.africa/20230322/les-brics-evitent-les-reflexes-coloniaux-de-loccident-en-afrique-selon-kemi-seba-1058279782.html

Les BRICS évitent les réflexes coloniaux de l’Occident en Afrique, selon Kémi Séba

Kémi Séba, chef de l’ONG Urgences panafricanistes, a exposé à Sputnik sa vision de la voie à suivre pour le continent africain.Par contre les BRICS adoptent un comportement différent de celui des Occidentaux. Selon lui, ils possèdent une "intelligence politique et économique" suffisante "pour éviter sur certains aspects les mêmes réflexes coloniaux que l’Occident"."Les pays constitutifs des BRICS sont dans une démarche différente qui est une logique profondément économique et une logique de co-avantages, avantages pour les uns, avantage pour les autres."Des sources d’inspirationPour le militant, les BRICS sont une alternative et peuvent servir de symbole sur bon nombre de points. Cependant "tous les symboles en réalité sont au sein de nos rangs"."Les BRICS sont une alternative et ne peuvent pas être une finalité pour les problèmes que les Africains sont en train de rencontrer. Je pense qu'on doit recentrer le débat sur les solutions endogènes pour sortir de ces chaînes exogènes qui sont en train aujourd'hui de nous ralentir et de nous empêcher de nous développer comme on devrait le faire", résume-t-il.

