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Agriculture, énergie, investissements: les ambitions de la Région Sofia pour transformer Madagascar
Agriculture, énergie, investissements: les ambitions de la Région Sofia pour transformer Madagascar
Sputnik Afrique
Face aux défis du développement, la Région Sofia, à Madagascar, entend s’appuyer sur ses ressources, sa jeunesse et de nouveaux partenariats pour accélérer sa... 23.06.2026, Sputnik Afrique
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Agriculture, énergie, investissements: les ambitions de la Région Sofia pour transformer Madagascar
Sputnik Afrique
Face aux défis du développement, la Région Sofia, à Madagascar, entend s’appuyer sur ses ressources, sa jeunesse et de nouveaux partenariats pour accélérer sa transformation économique. Sur les ondes de Sputnik Afrique, ses responsables défendent une coopération fondée sur l'intérêt mutuel, la souveraineté et l'ouverture à un monde multipolaire.
Cet épisode d'Avenir Souverain, accueille Irénée Djaosera, chef de la Région Sofia, Soamiray Alice Ndriambanova, directrice des Affaires générales, et Sidolin Kotovao, directeur du Développement économique, reviennent sur les ambitions de cette région stratégique de Madagascar. Cette importante délégation malgache a été invitée en Russie avec le soutien de l’agence d’information russe Poustelga.Alors que la Grande Île dispose d'importantes ressources agricoles, minières, énergétiques et humaines, les trois responsables estiment que le principal défi consiste à transformer ce potentiel en prospérité durable pour les populations.Selon eux, le développement passe avant tout par la modernisation de l'agriculture, l'accès à l'énergie, la valorisation des ressources locales et l'implication de toutes les composantes de la société. Dans cette dynamique, ils défendent une approche fondée sur la souveraineté économique, la préservation des traditions locales et la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques.Pour les responsables de Sofia, l'émergence du monde multipolaire et le renforcement de la coopération avec la Russie ouvrent de nouvelles perspectives dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et de l'investissement. Une vision qui s'inscrit également dans la volonté de Madagascar de diversifier ses partenariats et de construire son développement à partir de ses propres priorités.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Agriculture, énergie, investissements: les ambitions de la Région Sofia pour transformer Madagascar
Face aux défis du développement, la Région Sofia, à Madagascar, entend s’appuyer sur ses ressources, sa jeunesse et de nouveaux partenariats pour accélérer sa transformation économique. Sur les ondes de Sputnik Afrique, ses responsables défendent une coopération fondée sur l'intérêt mutuel, la souveraineté et l'ouverture à un monde multipolaire.
Cet épisode d'Avenir Souverain, accueille Irénée Djaosera, chef de la Région Sofia, Soamiray Alice Ndriambanova, directrice des Affaires générales, et Sidolin Kotovao, directeur du Développement économique, reviennent sur les ambitions de cette région stratégique de Madagascar. Cette importante délégation malgache a été invitée en Russie avec le soutien de l’agence d’information russe Poustelga.
Alors que la Grande Île dispose d'importantes ressources agricoles, minières, énergétiques et humaines, les trois responsables estiment que le principal défi consiste à transformer ce potentiel en prospérité durable pour les populations.
Selon eux, le développement passe avant tout par la modernisation de l'agriculture,
l'accès à l'énergie, la valorisation des ressources locales et l'implication de toutes les composantes de la société. Dans cette dynamique, ils défendent une approche fondée sur la souveraineté économique, la préservation des traditions locales et la recherche de partenariats mutuellement bénéfiques.
Pour les responsables de Sofia, l'émergence du monde multipolaire et le renforcement de la coopération avec la Russie ouvrent de nouvelles perspectives dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et de l'investissement. Une vision qui s'inscrit également dans la volonté de Madagascar de diversifier ses partenariats et de construire son développement à partir de ses propres priorités.
“Avant, beaucoup de pays africains étaient dans une logique de dépendance vis-à-vis des bailleurs traditionnels. Aujourd'hui, nous voulons changer cette approche. Nous ne venons pas demander de l'aide, nous venons proposer un partenariat fondé sur des intérêts partagés. Madagascar dispose d'immenses ressources à valoriser et nos partenaires disposent de technologies, d'expertises et de moyens d'investissement. Nous voulons construire une coopération gagnant-gagnant, notamment avec la Russie, dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures. Notre objectif est clair: renforcer notre souveraineté, développer notre région et créer les conditions d'une prospérité durable pour notre population”, affirme Irénée Djaosera, chef de la Région Sofia.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify