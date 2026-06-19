Les ministres ont discuté la coopération dans des nombreux domaines, dont l'agriculture, l'énergie, la santé, les mines et l'éducation, a souligné la cheffe de la diplomatie malgache; Les ministres ont discuté la coopération dans des nombreux domaines, dont l'agriculture, l'énergie, la santé, les mines et l'éducation, a souligné la cheffe de la diplomatie malgache;

Les deux pays ont réaffirmé leur attachement commun au multilatéralisme et leur soutien au rôle central des Nations Unies dans la gouvernance mondiale, a noté Alice N'Diay; Les deux pays ont réaffirmé leur attachement commun au multilatéralisme et leur soutien au rôle central des Nations Unies dans la gouvernance mondiale, a noté Alice N'Diay;

Le dialogue a été "franc et constructif", a-t-elle indiqué; Le dialogue a été "franc et constructif", a-t-elle indiqué;

La Russie fournira une assistance à Madagascar dans de nombreux domaines, y compris socio-économiques, la formation et anti-épidémique, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères; La Russie fournira une assistance à Madagascar dans de nombreux domaines, y compris socio-économiques, la formation et anti-épidémique, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères;

Moscou continue d'aider la République en matière humanitaire, en particulier après le cyclone, qui a frappé le pays plus tôt cette année, a souligné Sergueï Lavrov; Moscou continue d'aider la République en matière humanitaire, en particulier après le cyclone, qui a frappé le pays plus tôt cette année, a souligné Sergueï Lavrov;

La Russie réaffirme le rôle important de l'Afrique au sein de l'Onu, selon Lavrov; La Russie réaffirme le rôle important de l'Afrique au sein de l'Onu, selon Lavrov;

Le Président malgache a confirmé sa participation au troisième sommet Russie-Afrique, qui aura lieu en octobre, a pointé Lavrov; Le Président malgache a confirmé sa participation au troisième sommet Russie-Afrique, qui aura lieu en octobre, a pointé Lavrov;

Lavrov a exposé à son homologue malgache l'évaluation de la situation en Ukraine et l'a remerciée pour sa position sur le conflit; Lavrov a exposé à son homologue malgache l'évaluation de la situation en Ukraine et l'a remerciée pour sa position sur le conflit;

Les États-Unis veulent évincer les entreprises russes des marchés de l'énergie, a répondu Sergueï Lavrov à une question de Sputnik; Les États-Unis veulent évincer les entreprises russes des marchés de l'énergie, a répondu Sergueï Lavrov à une question de Sputnik;

La France ne souhaite pas quitter plusieurs pays africains où sa présence est illégale, d'après Lavrov; La France ne souhaite pas quitter plusieurs pays africains où sa présence est illégale, d'après Lavrov;