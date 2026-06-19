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La Russie est un levier pour renforcer la sécurité de Madagascar — cheffe de la diplomatie malgache
La Russie est un levier pour renforcer la sécurité de Madagascar — cheffe de la diplomatie malgache
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Autres points clés des déclarations des ministres russe et malgache après leurs pourparlers à Moscou: 19.06.2026, Sputnik Afrique
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La Russie est un levier pour renforcer la sécurité de Madagascar — cheffe de la diplomatie malgache

14:29 19.06.2026 (Mis à jour: 14:31 19.06.2026)
© Sputnik . Alexeï FilippovМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндиайе на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мадагаскара Алис Ндиайе на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - Sputnik Afrique, 1920, 19.06.2026
© Sputnik . Alexeï Filippov
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Autres points clés des déclarations des ministres russe et malgache après leurs pourparlers à Moscou:
Les ministres ont discuté la coopération dans des nombreux domaines, dont l'agriculture, l'énergie, la santé, les mines et l'éducation, a souligné la cheffe de la diplomatie malgache;
Les deux pays ont réaffirmé leur attachement commun au multilatéralisme et leur soutien au rôle central des Nations Unies dans la gouvernance mondiale, a noté Alice N'Diay;
Le dialogue a été "franc et constructif", a-t-elle indiqué;
La Russie fournira une assistance à Madagascar dans de nombreux domaines, y compris socio-économiques, la formation et anti-épidémique, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères;
Moscou continue d'aider la République en matière humanitaire, en particulier après le cyclone, qui a frappé le pays plus tôt cette année, a souligné Sergueï Lavrov;
La Russie réaffirme le rôle important de l'Afrique au sein de l'Onu, selon Lavrov;
Le Président malgache a confirmé sa participation au troisième sommet Russie-Afrique, qui aura lieu en octobre, a pointé Lavrov;
Lavrov a exposé à son homologue malgache l'évaluation de la situation en Ukraine et l'a remerciée pour sa position sur le conflit;
Les États-Unis veulent évincer les entreprises russes des marchés de l'énergie, a répondu Sergueï Lavrov à une question de Sputnik;
La France ne souhaite pas quitter plusieurs pays africains où sa présence est illégale, d'après Lavrov;
La Russie souhaite le succès des négociations entre l'Iran et les États-Unis, indépendamment de leur durée, a déclaré Lavrov.
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