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Abrogation du Code Noir, près de 400 ans plus tard: la France est-elle un pays raciste?

Abrogation du Code Noir, près de 400 ans plus tard: la France est-elle un pays raciste?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, revient sur l'héritage du Code Noir et interroge les continuelles... 10.06.2026, Sputnik Afrique

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Abrogation du Code Noir, près de 400 ans plus tard: la France est-elle un pays raciste? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, revient sur l'héritage du Code Noir et interroge les continuelles conséquences de l'esclavage et de la colonisation.

Notre expert, Dr Serge Simon Soho, explique comment ces textes ont structuré une vision racialisée du monde, insiste sur la nécessité d'un débat africain et critique des mécanismes contemporains qu'il considère comme des prolongements du rapport colonial.Selon le Dr Serge Simon Soho, le Code Noir n'a pas été conçu pour protéger les Noirs, mais pour structurer la gestion des esclaves et empêcher qu'ils n’accèdent un jour au pouvoir et à la richesse. Il affirme que le texte servait à maintenir l'idée que les Noirs sont destinés à l'esclavage, idée perpétuée par l'éducation sur plusieurs générations.Soho met en garde contre la tendance à minimiser ou à "valoriser" la colonisation et l'esclavage; il appelle les Africains à reprendre le débat jusqu'à obtenir des comptes des bourreaux. Il considère aussi la gestion du franc CFA comme une manifestation de racisme, fondée sur l'idée que certains peuples seraient incapables de gérer leur monnaie.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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