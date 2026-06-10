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Abrogation du Code Noir, près de 400 ans plus tard: la France est-elle un pays raciste?
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Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, revient sur l'héritage du Code Noir et interroge les continuelles... 10.06.2026, Sputnik Afrique
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Abrogation du Code Noir, près de 400 ans plus tard: la France est-elle un pays raciste?
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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, revient sur l'héritage du Code Noir et interroge les continuelles conséquences de l'esclavage et de la colonisation.
Notre expert, Dr Serge Simon Soho, explique comment ces textes ont structuré une vision racialisée du monde, insiste sur la nécessité d'un débat africain et critique des mécanismes contemporains qu'il considère comme des prolongements du rapport colonial.Selon le Dr Serge Simon Soho, le Code Noir n'a pas été conçu pour protéger les Noirs, mais pour structurer la gestion des esclaves et empêcher qu'ils n’accèdent un jour au pouvoir et à la richesse. Il affirme que le texte servait à maintenir l'idée que les Noirs sont destinés à l'esclavage, idée perpétuée par l'éducation sur plusieurs générations.Soho met en garde contre la tendance à minimiser ou à "valoriser" la colonisation et l'esclavage; il appelle les Africains à reprendre le débat jusqu'à obtenir des comptes des bourreaux. Il considère aussi la gestion du franc CFA comme une manifestation de racisme, fondée sur l'idée que certains peuples seraient incapables de gérer leur monnaie.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Abrogation du Code Noir, près de 400 ans plus tard: la France est-elle un pays raciste?
Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le Dr Serge Simon Soho, historien camerounais, revient sur l'héritage du Code Noir et interroge les continuelles conséquences de l'esclavage et de la colonisation.
Notre expert, Dr Serge Simon Soho, explique comment ces textes ont structuré une vision racialisée du monde, insiste sur la nécessité d'un débat africain et critique des mécanismes contemporains qu'il considère comme des prolongements du rapport colonial.
Selon le Dr Serge Simon Soho
, le Code Noir
n'a pas été conçu pour protéger les Noirs, mais pour structurer la gestion des esclaves et empêcher qu'ils n’accèdent un jour au pouvoir et à la richesse. Il affirme que le texte servait à maintenir l'idée que les Noirs sont destinés à l'esclavage, idée perpétuée par l'éducation sur plusieurs générations.
"С'est ça que les gens doivent comprendre. On a réussi à faire mettre dans l'éducation, qui est le premier élément de la culture de l'homme. Comme tu es né pour élever ses poussins. On te lève à travers l'éducation en te disant que toi le Noir, tu es esclave et en enseignant aux autres que les Noirs sont des esclaves. Voilà la malchance de tous ceux qui continuent à garder ce texte, ou la chance, c'est-à-dire permettre à des générations de maintenir dans leur esprit que les Noirs sont faits pour être leurs esclaves et permettre aux générations d'Africains de continuer à accepter qu'ils sont nés pour être esclaves", a souligné l’historien camerounais.
Soho met en garde contre la tendance à minimiser ou à "valoriser" la colonisation et l'esclavage; il appelle les Africains à reprendre le débat jusqu'à obtenir des comptes des bourreaux. Il considère aussi la gestion du franc CFA
comme une manifestation de racisme, fondée sur l'idée que certains peuples seraient incapables de gérer leur monnaie.
"С'est à nous Africains, de nous approprier le débat sur l'esclavage, le débat sur la colonisation et de mener ce débat jusqu'à ce que les bourreaux rendent gorge. Il ne faut pas qu'on prenne ce débat à la légère et qu'ils se disent que non, ils ont pris une décision chez eux. Vous savez, ils hésitent encore à parler de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Ils ont même des textes qui parlent des bienfaits de la colonialisation. Ils vont vous parler bientôt de bienfaits de l'esclavage. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention parce qu'il avait prétendu, quand Louis XIV a pris ce texte, que c'était un texte qui humanisait l' esclavagé, alors que c'était un crime contre l'humanité".
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