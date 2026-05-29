Cyrille de Lattre: "La France est aujourd'hui ce qu'était l'Allemagne en 1933"
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Cyrille de Lattre, ancien commandant de bord, spécialiste en aéronautique militaire, revient sur l’actualisation, à la hausse, de la loi de programmation militaire française.
Comme le souligne Cyrille de Lattre:
"On assiste à une remilitarisation totale et complète de l'Europe, notamment l'Allemagne, la Pologne et la France aussi, qui doivent faire face, elle et l'Union européenne, à un potentiel effondrement de l'alliance de l'Otan, qui laisserait l'UE et les États sans défense, puisque tout le monde sait aujourd'hui que la défense nucléaire de l'Union européenne est assurée par l'OTAN, donc par les Américains. Et comme les Américains poursuivent un objectif, qui est un tout petit peu différent de l'objectif de guerre de l'Union européenne, de la France et d'autres pays vis-à-vis de la Russie au travers du proxy ukrainien, aujourd'hui ces pays se trouvent dans une situation où ils sont en marche forcée de leur économie militaire avec des années et des années de retard, avec des chaînes de production qui ont été purement et simplement fermées".
En plus de la rallonge de 36 milliards d’euros, la loi de programmation militaire prévoit un régime d’exception proche de celui de l’article 16, mais sans garanties pour les gens et sans compétence du Parlement:
"L'article L 2212-1 dit qu’en cas de menaces actuelles ou prévisibles – je peux prévoir que demain il va pleuvoir même si j'ai tort – pesant sur les activités essentielles de la vie et de la nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres".
Et c’est toute l’Europe qui se prépare à une guerre traditionnelle contre la Russie, car ils ont besoin d’un ennemi. Par exemple, en Allemagne:
"Ils sont en train d'étudier comment parquer les prisonniers de guerre russes, qu'ils vont faire. Vous avez très bien entendu. Ça doit alerter énormément, parce que si on est dans une posture défensive – on ne va pas faire de prisonniers de guerre, on se défend. Par contre, si on est dans une posture offensive, ça veut dire qu’on a pour objectif de pénétrer un territoire qui n'est pas le nôtre, d'y faire des prisonniers et donc de rapatrier ces prisonniers ailleurs. Et donc aujourd'hui, les cinq cavaliers de l'Apocalypse, l'OTAN et l'Union européenne sont dans une dynamique, où ils ne peuvent pas faire machine arrière, sinon c'est leur fin politique, c'est l'effondrement de l'Union européenne".
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