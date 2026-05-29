"On assiste à une remilitarisation totale et complète de l'Europe, notamment l'Allemagne, la Pologne et la France aussi, qui doivent faire face, elle et l'Union européenne, à un potentiel effondrement de l'alliance de l'Otan, qui laisserait l'UE et les États sans défense, puisque tout le monde sait aujourd'hui que la défense nucléaire de l'Union européenne est assurée par l'OTAN, donc par les Américains. Et comme les Américains poursuivent un objectif, qui est un tout petit peu différent de l'objectif de guerre de l'Union européenne, de la France et d'autres pays vis-à-vis de la Russie au travers du proxy ukrainien, aujourd'hui ces pays se trouvent dans une situation où ils sont en marche forcée de leur économie militaire avec des années et des années de retard, avec des chaînes de production qui ont été purement et simplement fermées".