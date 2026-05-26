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Afrique: les milliards de crédits construisent-ils l’avenir ou renforcent-ils la dépendance?
Afrique: les milliards de crédits construisent-ils l’avenir ou renforcent-ils la dépendance?
Sputnik Afrique
Des milliards de dollars arrivent chaque année en Afrique sous forme de prêts et de financements internationaux. Mais ces crédits permettent-ils réellement au... 26.05.2026, Sputnik Afrique
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Afrique: les milliards de dollars de crédits construisent-ils l’avenir ou alimentent-ils une dépendance?
Sputnik Afrique
Des milliards de dollars arrivent chaque année en Afrique sous forme de prêts et de financements internationaux. Mais ces crédits permettent-ils réellement au continent d’accélérer son développement ou entretiennent-ils une dépendance plus profonde? L’économiste malien Modibo Mao analyse cette question sur les ondes d’Avenir Souverain.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain sur les ondes de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao Makalou, observateur attentif des dynamiques économiques africaines et internationales, revient sur une question qui dépasse largement les chiffres et les tableaux financiers: celle de la souveraineté économique du continent. Alors que plusieurs pays africains continuent de recevoir des financements de plusieurs milliards de dollars, l’économiste invite à regarder au-delà des montants annoncés.Selon lui, le débat ne porte pas uniquement sur l’existence des crédits, mais aussi sur la manière dont ils sont utilisés, les contraintes qui les accompagnent et les fragilités structurelles auxquelles plusieurs économies africaines restent exposées.Pour Modibo Mao, la dépendance aux matières premières, la faible industrialisation, les chocs extérieurs ou encore la capacité limitée à mobiliser les ressources internes expliquent aussi pourquoi certains pays peinent à sortir des mêmes cycles économiques.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Afrique: les milliards de crédits construisent-ils l’avenir ou renforcent-ils la dépendance?
Des milliards de dollars arrivent chaque année en Afrique sous forme de prêts et de financements internationaux. Mais ces crédits permettent-ils réellement au continent d’accélérer son développement ou entretiennent-ils une dépendance plus profonde? L’économiste malien Modibo Mao analyse cette question sur les ondes d’Avenir Souverain.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain
sur les ondes de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao Makalou
, observateur attentif des dynamiques économiques africaines et internationales, revient sur une question qui dépasse largement les chiffres et les tableaux financiers: celle de la souveraineté économique du continent. Alors que plusieurs pays africains continuent de recevoir des financements
de plusieurs milliards de dollars, l’économiste invite à regarder au-delà des montants annoncés.
Selon lui, le débat ne porte pas uniquement sur l’existence des crédits, mais aussi sur la manière dont ils sont utilisés, les contraintes qui les accompagnent et les fragilités structurelles auxquelles plusieurs économies africaines restent exposées.
Pour Modibo Mao, la dépendance aux matières premières, la faible industrialisation, les chocs extérieurs ou encore la capacité limitée à mobiliser les ressources internes expliquent aussi pourquoi certains pays peinent à sortir des mêmes cycles économiques.
“L’aide que nous recevons est estimée à près de 100 milliards de dollars, mais il faut aussi regarder ce que nous payons derrière. Il ne s’agit pas seulement des intérêts de la dette, mais aussi de tous les coûts liés à sa gestion. Aujourd’hui, imaginez que deux tiers des recettes budgétaires des pays africains, soit pratiquement l’équivalent des budgets cumulés de la santé et de l’éducation, servent au remboursement de la dette. Avec seulement un tiers restant, les marges de manœuvre deviennent extrêmement réduites”, a rappelé Modibo Mao.
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