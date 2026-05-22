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Instabilité structurelle d'Haïti: causes, conséquences et solutions

Instabilité structurelle d'Haïti: causes, conséquences et solutions

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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, décrit la situation critique... 22.05.2026, Sputnik Afrique

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Instabilité structurelle d'Haïti: causes, conséquences et solutions Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, décrit la situation critique d'Haïti comme l'héritage du colonialisme et le résultat d'une exploitation persistante par les puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis.

Pierre Claver Nkodo souligne que la restauration de la souveraineté d'Haïti est essentielle et exige un changement de paradigme ainsi que la construction d'un nouveau leadership idéologique capable de rompre avec les schémas de domination imposés par l'Occident.Le journaliste accuse la France d'une longue histoire de prédation et de “dette colonial” imposée à Haïti, un schéma qu'il voit reproduit aujourd'hui en Afrique à travers des accords de coopération qui remettent en cause la souveraineté des pays africains et entraînent misère et chaos.Enfin, Pierre Claver Nkodo relève que des médias et des chaînes comme Sputnik contribuent, selon lui, à l'émancipation des peuples en diffusant des voix qui contestent l'ordre établi, et il insiste sur la nécessité d'un travail de décolonisation intellectuelle et politique pour permettre aux peuples haïtien et africain de retrouver leur autonomie et leur dignité.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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