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Instabilité structurelle d'Haïti: causes, conséquences et solutions
Instabilité structurelle d'Haïti: causes, conséquences et solutions
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, décrit la situation critique... 22.05.2026, Sputnik Afrique
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Instabilité structurelle d'Haïti: causes, conséquences et solutions
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, décrit la situation critique d'Haïti comme l'héritage du colonialisme et le résultat d'une exploitation persistante par les puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis.
Pierre Claver Nkodo souligne que la restauration de la souveraineté d'Haïti est essentielle et exige un changement de paradigme ainsi que la construction d'un nouveau leadership idéologique capable de rompre avec les schémas de domination imposés par l'Occident.Le journaliste accuse la France d'une longue histoire de prédation et de “dette colonial” imposée à Haïti, un schéma qu'il voit reproduit aujourd'hui en Afrique à travers des accords de coopération qui remettent en cause la souveraineté des pays africains et entraînent misère et chaos.Enfin, Pierre Claver Nkodo relève que des médias et des chaînes comme Sputnik contribuent, selon lui, à l'émancipation des peuples en diffusant des voix qui contestent l'ordre établi, et il insiste sur la nécessité d'un travail de décolonisation intellectuelle et politique pour permettre aux peuples haïtien et africain de retrouver leur autonomie et leur dignité.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Pierre Claver Nkodo, journaliste et panaficaniste - souverainiste camerounais, décrit la situation critique d'Haïti comme l'héritage du colonialisme et le résultat d'une exploitation persistante par les puissances occidentales, en particulier la France et les États-Unis.
Pierre Claver Nkodo souligne que la restauration de la souveraineté d'Haïti est essentielle et exige un changement de paradigme ainsi que la construction d'un nouveau leadership idéologique capable de rompre avec les schémas de domination imposés par l'Occident.
“Aujourd'hui, il y a aussi une position stratégique sur le plan géopolitique, ça ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que vous mettez pied sur Haïti, vous contrôlez une partie des Caraïbes ou contrôler même les Etats-Unis. [...] Les pays occidentaux ne seront jamais du reste parce que les Occidentaux et les Américains font partie de la même meute de loups prégateurs. Et leurs intérêts, à partir d'un certain moment, se coalisent dans la situation d'Haïti, comme je l'essaie de le répéter, et doivent servir de source de réflexion pour l'Afrique”, a affirmé Pierre Claver Nkodo.
Le journaliste accuse la France
d'une longue histoire de prédation et de “dette colonial” imposée à Haïti
, un schéma qu'il voit reproduit aujourd'hui en Afrique à travers des accords de coopération qui remettent en cause la souveraineté des pays africains et entraînent misère et chaos.
Enfin, Pierre Claver Nkodo relève que des médias et des chaînes comme Sputnik contribuent, selon lui, à l'émancipation des peuples en diffusant des voix qui contestent l'ordre établi, et il insiste sur la nécessité d'un travail de décolonisation intellectuelle et politique pour permettre aux peuples haïtien et africain de retrouver leur autonomie et leur dignité.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!