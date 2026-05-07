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La rançon de l’indépendance: comment Haïti a été piégé avec la double dette française après 1804
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Sur les ondes de Sputnik Afrique, Serge Espoir Matomba revient sur l’héritage de la dette imposée à Haïti par la France en 1825. Pour le leader politique... 07.05.2026, Sputnik Afrique
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La rançon de l’indépendance: comment Haïti a été piégé avec la double dette française après 1804
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Sur les ondes de Sputnik Afrique, Serge Espoir Matomba revient sur l’héritage de la dette imposée à Haïti par la France en 1825. Pour le leader politique camerounais, cette “rançon de l’indépendance” a détruit les bases du développement haïtien et illustre les mécanismes de domination qui continuent de peser sur plusieurs États du Sud.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Serge Espoir Matomba, président du parti Peuple uni pour la rénovation sociale, analyse le poids historique de la dette imposée à Haïti après son indépendance et ses conséquences sur la situation actuelle du pays.Selon lui, le drame haïtien dépasse largement le cadre d’une simple crise politique ou sécuritaire: il représente l’exemple d’un peuple qui a dû “payer le prix de sa liberté” après avoir brisé les chaînes de l’esclavage et défié l’ordre colonial.Pour l’homme politique camerounais, cette indépendance accordée sous pression militaire française a surtout créé une dépendance économique durable, empêchant Haïti d’investir dans l’éducation, la santé ou encore la transformation de son économie. Serge Espoir Matomba considère que l’affaiblissement d’Haïti n’est pas un hasard, mais un système délibéré pour dissuader les peuples en quête de vraie souveraineté. Selon lui, ce débat dépasse Haïti: plusieurs pays africains remettent aussi en cause des indépendances qu’il juge “arrangées” et inachevées.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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La rançon de l’indépendance: comment Haïti a été piégé avec la double dette française après 1804
Sur les ondes de Sputnik Afrique, Serge Espoir Matomba revient sur l’héritage de la dette imposée à Haïti par la France en 1825. Pour le leader politique camerounais, cette “rançon de l’indépendance” a détruit les bases du développement haïtien et illustre les mécanismes de domination qui continuent de peser sur plusieurs États du Sud.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Serge Espoir Matomba,
président du parti Peuple uni pour la rénovation sociale, analyse le poids historique de la dette imposée à Haïti
après son indépendance et ses conséquences sur la situation actuelle du pays.
Selon lui, le drame haïtien dépasse largement le cadre d’une simple crise politique ou sécuritaire: il représente l’exemple d’un peuple qui a dû “payer le prix de sa liberté” après avoir brisé les chaînes de l’esclavage et défié l’ordre colonial.
Pour l’homme politique camerounais, cette indépendance accordée sous pression militaire française a surtout créé une dépendance économique durable, empêchant Haïti d’investir dans l’éducation, la santé ou encore la transformation de son économie. Serge Espoir Matomba
considère que l’affaiblissement d’Haïti
n’est pas un hasard, mais un système délibéré pour dissuader les peuples en quête de vraie souveraineté. Selon lui, ce débat dépasse Haïti: plusieurs pays africains remettent aussi en cause des indépendances qu’il juge “arrangées” et inachevées.
“Le problème d’Haïti est le symbole d’un peuple qui a payé le prix de sa liberté. On vous dit que vous êtes libre, mais vous devez payer pour cette liberté. En réalité, on a créé une indépendance politique de façade, tout en installant une dépendance économique qui a ensuite produit une dépendance politique. Haïti n’a pas pu investir dans l’éducation, dans la santé, dans son économie, parce qu’il fallait rembourser cette dette. Tout cela a favorisé le sous-développement et les crises sociales que le pays traverse encore aujourd’hui. Ce qui arrive à Haïti n’est pas un accident de l’histoire. Il fallait faire de ce pays un exemple pour les autres peuples qui voulaient leur véritable souveraineté”, affirme Serge Espoir Matomba.
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