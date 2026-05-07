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La rançon de l’indépendance: comment Haïti a été piégé avec la double dette française après 1804

La rançon de l’indépendance: comment Haïti a été piégé avec la double dette française après 1804

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Sur les ondes de Sputnik Afrique, Serge Espoir Matomba revient sur l’héritage de la dette imposée à Haïti par la France en 1825. Pour le leader politique... 07.05.2026, Sputnik Afrique

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La rançon de l’indépendance: comment Haïti a été piégé avec la double dette française après 1804 Sputnik Afrique Sur les ondes de Sputnik Afrique, Serge Espoir Matomba revient sur l’héritage de la dette imposée à Haïti par la France en 1825. Pour le leader politique camerounais, cette “rançon de l’indépendance” a détruit les bases du développement haïtien et illustre les mécanismes de domination qui continuent de peser sur plusieurs États du Sud.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Serge Espoir Matomba, président du parti Peuple uni pour la rénovation sociale, analyse le poids historique de la dette imposée à Haïti après son indépendance et ses conséquences sur la situation actuelle du pays.Selon lui, le drame haïtien dépasse largement le cadre d’une simple crise politique ou sécuritaire: il représente l’exemple d’un peuple qui a dû “payer le prix de sa liberté” après avoir brisé les chaînes de l’esclavage et défié l’ordre colonial.Pour l’homme politique camerounais, cette indépendance accordée sous pression militaire française a surtout créé une dépendance économique durable, empêchant Haïti d’investir dans l’éducation, la santé ou encore la transformation de son économie. Serge Espoir Matomba considère que l’affaiblissement d’Haïti n’est pas un hasard, mais un système délibéré pour dissuader les peuples en quête de vraie souveraineté. Selon lui, ce débat dépasse Haïti: plusieurs pays africains remettent aussi en cause des indépendances qu’il juge “arrangées” et inachevées.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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