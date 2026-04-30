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"Haïti a le mérite d'avoir donné une raclée à la France de Napoléon"
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Le 17 avril 1825, la France a reconnu l'indépendance d'Haïti, qui avait été déclarée en 1804, en échange 150 millions de francs-or, sous la menace d'une... 30.04.2026, Sputnik Afrique
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"Haïti a le mérite d'avoir donné une raclée à la France de Napoléon"
Sputnik Afrique
Le 17 avril 1825, la France a reconnu l'indépendance d'Haïti, qui avait été déclarée en 1804, en échange 150 millions de francs-or, sous la menace d'une intervention militaire. Pour Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, panafricaniste congolais, coordinateur national en RDC du mouvement Urgence panafricaniste, est revenu sur cette date historique.
Retrouvez également dans cette émission: - Abdoulaye Nabaloum, analyste politique nigérien, sur le même sujet; - Bana Ibrahim, acteur de la société civile, membre du CCR, Abdou Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique nigérien, et Soumaila Kangai, acteur de la société civile, sur l'implication ukrainienne et occidentale dans les événements récents survenus au Mali. -Elhadj Salissou Amadou, acteur de la société civile et Almoustapha Moussa, citoyen nigérien, sur les propos du ministre nigérien de l'Intérieur qui estime que les attaques terroristes dans le Sahel pourraient cesser avec l'arrivée d'un nouveau Président en France en 2027. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Haïti a le mérite d'avoir donné une raclée à la France de Napoléon"
Le 17 avril 1825, la France a reconnu l'indépendance d'Haïti, qui avait été déclarée en 1804, en échange 150 millions de francs-or, sous la menace d'une intervention militaire. Pour Sputnik Afrique, Fortifi Lushima, panafricaniste congolais, coordinateur national en RDC du mouvement Urgence panafricaniste, est revenu sur cette date historique.
"Haïti, c'est la première révolution noire qui a véritablement abouti à un État indépendant. Haïti a le mérite d'avoir infligé une défaite militaire à la puissance impériale française, d'avoir donné une raclée à la France de Napoléon. On n'en parle pas assez. C'est pour cette raison que le monde occidental en veut jusqu'à aujourd'hui à Haïti.", a déclaré au micro de Zone de Contact Fortifi Lushima.
"Il faut très bien comprendre la stratégie de la France, en imposant cette dette à Haïti, la logique était simple: montrer à tous les autres enclos coloniaux français que la recherche de la souveraineté, que la soif pour la liberté vous conduira à la pauvreté et à l'instabilité. C'était pour faire peur aux autres enclos coloniaux, pour que ces derniers ne puissent pas justement revendiquer ou se battre pour leur indépendance", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Abdoulaye Nabaloum, analyste politique nigérien, sur le même sujet;
- Bana Ibrahim, acteur de la société civile, membre du CCR, Abdou Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique nigérien, et Soumaila Kangai, acteur de la société civile, sur l'implication ukrainienne et occidentale dans les événements récents survenus au Mali.
-Elhadj Salissou Amadou, acteur de la société civile et Almoustapha Moussa, citoyen nigérien, sur les propos du ministre nigérien de l'Intérieur qui estime que les attaques terroristes dans le Sahel pourraient cesser avec l'arrivée d'un nouveau Président en France en 2027.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !