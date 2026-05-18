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"Le bandérisme est une mutation à la fois du nazisme, du fascisme et du nationalisme ukrainien"

"Le bandérisme est une mutation à la fois du nazisme, du fascisme et du nationalisme ukrainien"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Laurent Brayard, historien français, journaliste et reporter de guerre, et auteur, revient sur les causes profondes... 18.05.2026, Sputnik Afrique

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"Le bandérisme est une mutation à la fois du nazisme, du fascisme et du nationalisme ukrainien" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Laurent Brayard, historien français, journaliste et reporter de guerre, et auteur, revient sur les causes profondes dans le temps long du déclenchement du conflit en Ukraine à l'occasion de la sortie de son livre : "Comprendre le Conflit Russo-Ukrainien" aux édition Kontre Kulture.

Selon Laurent Brayard, une vieille doctrine militaire américaine des années 1970–80 vise à affaiblir et "balkaniser" la Russie pour accéder à ses ressources. L’Union européenne et l’OTAN ont été instrumentalisées pour intégrer des pays de l’ancien espace soviétique, et des "révolutions colorées" financées par l’Occident, dont la Révolution orange, puis le Maïdan après son échec, s’inscrivent dans un processus offensif destiné à contenir la Russie, y compris via un recours au "proxy" ukrainien.Laurent Brayard ajoute que le "bandérisme est une mutation à la fois du nazisme, du fascisme et du nationalisme ukrainien et a été entretenu par des diasporas et par des services occidentaux depuis la Guerre froide. Selon lui, ce courant est devenu une force politique et un instrument armé utilisé contre l’Ukraine puis la Russie, prenant aujourd’hui une dimension internationale et bénéficiant d’un certain couvert occidental.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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