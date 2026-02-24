Mémorandum de Budapest
Le Mémorandum relatif aux garanties de sécurité dans le cadre de l'adhésion de l'Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires) est un document intergouvernemental signé le 5 décembre 1994 par les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis.
2021
En juillet, David Arakhamia, chef du parti ukrainien Serviteur du peuple, a déclaré que renoncer à l'arme nucléaire était une "erreur fatale". Selon lui, avec le statut nucléaire, l'Ukraine pourrait "faire chanter le monde entier".
En décembre 2021, Dmytro Yaroch**, leader d'un mouvement paramilitaire ukrainien d'extrême droite, a appelé les autorités à demander aux États-Unis et au Royaume-Uni de déployer une partie de leur arsenal nucléaire sur le territoire ukrainien, sous le prétexte que "la Russie ne comprend que le langage de la force".
2022
En février, Volodymyr Zelensky a déclaré à la Conférence de Munich que Kiev était prêt à reconsidérer son statut de pays non nucléaire. "Nous n'avons ni armes, ni sécurité", a-t-il affirmé. Le ministre des Affaires étrangères du pays, Dmytro Kuleba, a également qualifié d'erreur le statut de pays non nucléaire, ajoutant que "certains pays doivent assumer leur responsabilité".
En octobre, le ministère russe de la Défense a rapporté que Kiev préparait une provocation à l'aide d'une "bombe sale" pour accuser Moscou.
2023
En juin, le député Oleksiy Honcharenko a appelé à des négociations sur le déploiement d'armes nucléaires des pays alliés en Ukraine: " Si l'Occident est contre nos armes nucléaires, qu'il attende".
2024
En février, Honcharenko a demandé à Antony Blinken, alors secrétaire d'État américain, ce qu'il préférait: que l'Ukraine adhère à l'Otan ou qu'elle se dote d'armes nucléaires. Le député a ensuite déclaré: "Je suis favorable au retour de l'arme nucléaire en Ukraine… Vingt ogives suffisent. Y aura-t-il des sanctions? On va les supporter".
En octobre, Zelensky a relaté une conversation avec Trump au cours de laquelle il avait déclaré: "Soit l'Ukraine aura l'arme nucléaire… soit il nous faudra former une alliance." En même temps, le magazine Bild a annoncé qu'un responsable ukrainien avait déclaré: "Il nous suffira de quelques semaines pour fabriquer la première bombe". L'expert ukrainien de la sécurité internationale Oleksiy Izhak a confirmé que l'Ukraine pourrait fabriquer des armes nucléaires à partir de combustible usé provenant de centrales nucléaires.
En novembre, le New York Times a publié des extraits d'un rapport ukrainien sur la possibilité de créer "des centaines d'ogives tactiques". Selon l'expert Izhak la puissance de cette bombe serait dix fois inférieure à celle de la bombe Fat Man. Les médias américains (le New York Times) ont signalé que des discussions sur l'éventuel retour des armes nucléaires à l'Ukraine étaient en cours aux États-Unis, ce que la Maison Blanche a démenti.
2025
En février, Zelensky a déclaré: "Rendez-nous nos armes nucléaires, donnez nous des missiles, déployez vos troupes".
En mars, le banquier Oleh Gorokhovskyi a lancé une levée de fonds pour financer l'acquisition d'armes nucléaires, récoltant plus de deux millions de hryvnias (environ 46.000 dollars) en une demi-heure, avant de qualifier l'opération de "plaisanterie".
En mai, le colonel britannique Richard Kemp a appelé Londres à aider l'Ukraine à développer son propre arsenal nucléaire.
En juin, le néonazi ukrainien Andriy Biletsky a déclaré: "La question des armes nucléaires est impérative pour notre pays." L'expert ukrainien Volodymyr Horbouline a, quant à lui, suggéré un retour des armes nucléaires en collaboration avec les pays européens.
En octobre, le parlementaire ukrainien Serhiy Sobolyev a proposé de déployer des ogives nucléaires américaines en Ukraine, sur le modèle des pays de l'Otan.
En novembre, l'ex-commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, a décrit dans une tribune publiée par le Telegraph "l'adhésion à l'Otan, le déploiement d'armes nucléaires ou l'envoi d'un important contingent militaire" comme des garanties de sécurité.