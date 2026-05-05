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Rapport de l’ONG sur le pouvoir burkinabè: une manœuvre française?

Rapport de l’ONG sur le pouvoir burkinabè: une manœuvre française?

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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste et expert en communication malien, décrypte les enjeux politiques et... 05.05.2026, Sputnik Afrique

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Rapport de l’ONG sur le pouvoir burkinabè: une manœuvre française? Sputnik Afrique Dans notre dernier épisode de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo décrypte un rapport de Human Rights Watch qu’il juge instrumentalisé par l’Occident.

Selon Abdoulaye Diallo, ce rapport vise à déstabiliser les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui ont refusé le diktat occidental en expulsant les bases françaises et en nationalisant des multinationales. Il estime que Human Rights Watch est instrumentalisée par l’Occident, notamment par la France, pour reprendre le contrôle de ces États souverains.Abdoulaye Diallo estime aussi que le départ de la CPI traduit la volonté des pays de l’AES de tourner la page d’un ordre international jugé injuste et de se doter de mécanismes juridiques propres afin d’échapper aux pressions occidentales.L’invité souligne que les pays de l’AES disposent désormais d’une capacité de riposte concrète, notamment avec l’annonce d’une force unifiée de 15.000 hommes, en réponse aux manœuvres diplomatiques occidentales.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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