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L'Algérie doit achever la construction d'une centrale énergétique au Niger d'ici 3 mois - Tebboune
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Le président de la République a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, sur la nécessité d'achever la réalisation de... 04.05.2026, Sputnik Afrique
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Après avoir suivi un exposé sur les accords de coopération bilatérale conclus avec le Niger, le président de la République a "instruit de diversifier les domaines de coopération afin d'y inclure les secteurs prioritaires, au service des intérêts communs", tout en insistant sur "la nécessité d'achever la réalisation de la centrale de production d'énergie dans les trois prochains mois", précise un communiqué du Conseil des ministres. C'est là "une réalisation historique traduisant l'importance qu'accorde Monsieur le président de la République à cette coopération, en termes de qualité et de rapidité dans la concrétisation", ajoute la même source. Le président de la République a souligné la disposition de l'Algérie à approfondir ce soutien et ce partenariat avec le Niger, pays frère, dans d'autres domaines, notamment la prospection et l'exploitation pétrolière, "convaincue de sa dimension et de sa profondeur africaines". Il a en outre insisté sur "le renforcement des mécanismes de suivi et de coordination permanente, afin de garantir la mise en œuvre effective et efficiente des différents engagements convenus, à travers l'intensification des visites ministérielles et la création de nouveaux canaux de communication". Le président de la République a, par ailleurs, ordonné le lancement d'un partenariat et d'une coopération médiatiques conjoints entre l'Algérie et le Niger, en vue d'accompagner ces projets bilatéraux prometteurs, bénéfiques aux deux peuples frères.
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Le président de la République a insisté, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, dimanche, sur la nécessité d'achever la réalisation de la centrale de production d'énergie au Niger dans les trois prochains mois, soulignant que cette réalisation "historique" traduit l'importance qu'il accorde à la coopération bilatérale.
Après avoir suivi un exposé sur les accords de coopération bilatérale conclus avec le Niger, le président de la République a "instruit de diversifier les domaines de coopération afin d'y inclure les secteurs prioritaires, au service des intérêts communs", tout en insistant sur "la nécessité d'achever la réalisation de la centrale de production d'énergie dans les trois prochains mois", précise un communiqué du Conseil des ministres.
C'est là "une réalisation historique traduisant l'importance qu'accorde Monsieur le président de la République à cette coopération, en termes de qualité et de rapidité dans la concrétisation", ajoute la même source.
Le président de la République a souligné la disposition de l'Algérie à approfondir ce soutien et ce partenariat avec le Niger, pays frère, dans d'autres domaines, notamment la prospection et l'exploitation pétrolière, "convaincue de sa dimension et de sa profondeur africaines".
Il a en outre insisté sur "le renforcement des mécanismes de suivi et de coordination permanente, afin de garantir la mise en œuvre effective et efficiente des différents engagements convenus, à travers l'intensification des visites ministérielles et la création de nouveaux canaux de communication". Le président de la République a, par ailleurs, ordonné le lancement d'un partenariat et d'une coopération médiatiques conjoints entre l'Algérie et le Niger, en vue d'accompagner ces projets bilatéraux prometteurs, bénéfiques aux deux peuples frères.