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Engrais phosphatés: la face invisible des financements français au Maroc
Engrais phosphatés: la face invisible des financements français au Maroc
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Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur les enjeux liés aux engrais phosphatés en Afrique de l’Ouest et aux risques sanitaires associés au... 17.04.2026, Sputnik Afrique
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Engrais phosphatés: la face invisible des financements français au Maroc
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Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur les enjeux liés aux engrais phosphatés en Afrique de l’Ouest et aux risques sanitaires associés au cadmium. Alors que les financements internationaux se multiplient pour soutenir une agriculture dite “verte”, un expert alerte sur un angle mort majeur: la santé des sols et des populations.
Selon Malick Niang, membre du conseil d’administration de WAFA Fertilizer, l’Afrique de l’Ouest fait face à une double contrainte: une forte dépendance aux importations d’engrais et des défis structurels liés à la dégradation des sols, aux coûts élevés et aux limites logistiques. À cela s’ajoute la question de la qualité des intrants, encore insuffisamment encadrée dans plusieurs pays de la région.Dans ce contexte, le cadmium présent dans certains engrais phosphatés suscite des inquiétudes croissantes dans les travaux scientifiques internationaux, notamment ceux relayés par la FAO et l’OMS. Ce métal lourd peut s’accumuler dans les sols et s’inscrire dans le temps long, mais les données disponibles en Afrique de l’Ouest restent limitées.C’est dans cette zone d’incertitude que s’inscrivent certains financements récents, notamment celui de l’Agence française de développement en faveur du groupe OCP, présenté comme un soutien à une agriculture “bas carbone” et durable. Pour l’expert, la réponse passe par un renforcement du contrôle et de la traçabilité des engrais importés, ainsi qu’une harmonisation des normes au niveau régional.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Engrais phosphatés: la face invisible des financements français au Maroc
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur les enjeux liés aux engrais phosphatés en Afrique de l’Ouest et aux risques sanitaires associés au cadmium. Alors que les financements internationaux se multiplient pour soutenir une agriculture dite “verte”, un expert alerte sur un angle mort majeur: la santé des sols et des populations.
Selon Malick Niang, membre du conseil d’administration de WAFA Fertilizer, l’Afrique de l’Ouest fait face à une double contrainte: une forte dépendance aux importations d’engrais et des défis structurels liés à la dégradation des sols, aux coûts élevés et aux limites logistiques. À cela s’ajoute la question de la qualité des intrants, encore insuffisamment encadrée dans plusieurs pays de la région.
Dans ce contexte, le cadmium présent dans certains engrais phosphatés
suscite des inquiétudes croissantes dans les travaux scientifiques internationaux, notamment ceux relayés par la FAO et l’OMS. Ce métal lourd peut s’accumuler dans les sols et s’inscrire dans le temps long, mais les données disponibles en Afrique de l’Ouest restent limitées.
C’est dans cette zone d’incertitude que s’inscrivent certains financements récents, notamment celui de l’Agence française de développement en faveur du groupe OCP, présenté comme un soutien à une agriculture “bas carbone”
et durable. Pour l’expert, la réponse passe par un renforcement du contrôle et de la traçabilité des engrais importés, ainsi qu’une harmonisation des normes au niveau régional.
“Oui, nous sommes en face d’un risque réel et encore mal quantifié en Afrique de l’Ouest. Nous savons que le cadmium constitue un risque crédible et potentiellement sous-estimé pour les terres ouest-africaines. Les sols que nous avons sont acides, pauvres en matière organique, ce qui favorise la mobilité de ce métal. Même si les données sont fragmentées, nous savons qu’il est bioaccumulable et qu’il peut persister sur plusieurs décennies. D’où la nécessité de renforcer les contrôles, d’harmoniser les normes et surtout de mettre en place une véritable traçabilité des engrais importés, car les conditions sont réunies pour une contamination silencieuse si rien n’est fait”, a-t-il conclu.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify