Une entreprise marocaine compte augmenter sa production d’engrais de 9 millions de tonnes d’ici 2028

Au Maroc, OCP Nutricrops introduit un programme stratégique pour renforcer sa compétitivité et augmenter sa production de 9 millions de tonnes d'ici 2028. 29.03.2025, Sputnik Afrique

La filiale de l’Office chérifien des phosphates, OCP Nutricrops, ambitionne d'augmenter sa production d’engrais de 9 millions de tonnes d’ici 2028 grâce à un dispositif stratégique.Ce programme Mzinda-Meskala (SP2M) permettra de développer deux nouveaux pôles industriels et miniers sur des sites basés à Mzinda et Meskala, respectivement à Youssoufia et à Essaouira."Ces sites intégreront les technologies de l’industrie 5.0, fonctionneront avec des énergies renouvelables (solaire et éolienne), et utiliseront des eaux non conventionnelles via le dessalement et le recyclage des eaux usées", explique l’entreprise dans un communiqué.Le producteur cherche ainsi à renforcer sa compétitivité, à s'adapter aux besoins des agriculteurs et à promouvoir des engrais durables.

