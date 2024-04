En plus d'installations de production, un pôle R&D est également prévu "pour faire progresser le secteur des énergies renouvelables", a fait savoir le groupe. Cette mission sera réalisée à travers une co-entreprise à parts égales avec l'australien Fortescue Energy, spécialisé dans l'extraction de mines de fer.

L'entreprise ambitionne de proposer ses produits non seulement à l'intérieur du pays, mais également sur les marchés européen et international, explique le... 09.04.2024, Sputnik Afrique

Le Maroc se dotera d'une usine qui produira de l'hydrogène, de l'ammoniac et des engrais verts

L'entreprise ambitionne de proposer ses produits non seulement à l'intérieur du pays, mais également sur les marchés européen et international, explique le groupe marocain OCP, l'un des partenaires du projet et leader des engrais à base de phosphate.