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Et si l'Afrique prenait son envol dans le contexte du monde multipolaire naissant? C’est à ce débat que L’Afrique en marche aimerait prendre part.
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"La guerre israélo-américaine contre l'Iran, un coup d'épée dans l'eau!"
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis, dresse le contexte... 13.04.2026, Sputnik Afrique
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"La guerre israélo-américaine contre l'Iran, un coup d'épée dans l'eau !"
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis, dresse le contexte géopolitique dans lequel se tiendraient les négociations de paix entre les USA, Israël et l'Iran au Pakistan.
Le Pr Rafaa Tabib note que le plan iranien en dix points n’apporte rien de nouveau par rapport à la situation antérieure: le détroit d’Ormuz était ouvert, un accompagnement du programme nucléaire civil et une coopération régionale existaient déjà. Selon lui, cette guerre résulte d’un mauvais calcul des stratèges du Pentagone.Le géopolitologue souligne par ailleurs que "la moquerie est en train de changer de région" face à l’incapacité de certains à lire les événements mondiaux, et pose la question de la reconstruction de l’Iran, exigeant:Dans le même sens, il estime difficile de prévoir l’issue des négociations au Pakistan, mais souligne que ce conflit a introduit un changement paradigmatique radical en géopolitique, faisant de l’Iran une puissance régionale de poids qui conservera le contrôle du détroit d’Ormuz.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"La guerre israélo-américaine contre l'Iran, un coup d'épée dans l'eau!"

13:57 13.04.2026
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"La guerre israélo-américaine contre l'Iran, un coup d'épée dans l'eau !"
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Kamal Louadj
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Dans ce numéro de L'Afrique en marche, le Pr Rafaa Tabib, géopolitologue tunisien, auteur et conférencier à l’École de guerre de Tunis, dresse le contexte géopolitique dans lequel se tiendraient les négociations de paix entre les USA, Israël et l'Iran au Pakistan.
Le Pr Rafaa Tabib note que le plan iranien en dix points n’apporte rien de nouveau par rapport à la situation antérieure: le détroit d’Ormuz était ouvert, un accompagnement du programme nucléaire civil et une coopération régionale existaient déjà. Selon lui, cette guerre résulte d’un mauvais calcul des stratèges du Pentagone.
"La meilleure image qui permet de décrire et de qualifier la guerre israélo-américaine contre l'Iran, c'est un coup d'épée dans l'eau! Un coup d'épée des armées des États-Unis et d'Israël dans les eaux du golfe Persique", a affirmé le Pr Rafaa Tabib.
Le géopolitologue souligne par ailleurs que "la moquerie est en train de changer de région" face à l’incapacité de certains à lire les événements mondiaux, et pose la question de la reconstruction de l’Iran, exigeant:
le dégel de ses avoirs à l’étranger;
la levée totale et définitive des sanctions occidentales qui ont bloqué son économie pendant des décennies.
Dans le même sens, il estime difficile de prévoir l’issue des négociations au Pakistan, mais souligne que ce conflit a introduit un changement paradigmatique radical en géopolitique, faisant de l’Iran une puissance régionale de poids qui conservera le contrôle du détroit d’Ormuz.
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