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"Les conséquences de l'assassinat de Kadhafi ont été catastrophiques pour le continent africain"
"Les conséquences de l'assassinat de Kadhafi ont été catastrophiques pour le continent africain"
Sputnik Afrique
Il y a tout juste 15 ans, l'Otan lançait une opération militaire qui allait déboucher quelques mois plus tard sur l'assassinat du leader libyen Mouammar... 23.03.2026, Sputnik Afrique
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"Les conséquences de l'assassinat de Kadhafi ont été catastrophiques pour le continent africain"
Sputnik Afrique
Il y a tout juste 15 ans, l'Otan lançait une opération militaire qui allait déboucher quelques mois plus tard sur l'assassinat du leader libyen Mouammar Kadhafi. Au micro de Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de sécurité et de défense du Mali est revenu sur les conséquences de cet assassinat pour l'Afrique.
Retrouvez également dans cette émission: -Dr. Mohammed Salah Djemal, professeur universitaire algérien et spécialiste dans la sécurité africaine, sur le même sujet; -Olivier Malongte, entrepreneur camerounais du secteur touristique sur le plan d'investissements dans le tourisme annoncé par le gouvernement camerounais. -Léandre Nzie et William Meli, journalistes sportifs sur l'attribution du titre de vainqueur de la CAN 2025 au Maroc à la place du Sénégal. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Les conséquences de l'assassinat de Kadhafi ont été catastrophiques pour le continent africain"
Il y a tout juste 15 ans, l'Otan lançait une opération militaire qui allait déboucher quelques mois plus tard sur l'assassinat du leader libyen Mouammar Kadhafi. Au micro de Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de sécurité et de défense du Mali est revenu sur les conséquences de cet assassinat pour l'Afrique.
"On voit que la Libye est devenue un pays qui est retombé au niveau du 15e siècle ou bien du 16e siècle, c'est la barbarie totale, la traite des êtres humains, des clans qui s'entretiennent, la guerre clanique.", a déclaré M.Ouattara.
"15 ans après l'assassinat de Mouammar Kadhafi, on peut dire que ces conséquences ont été catastrophiques pour le continent africain", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Dr. Mohammed Salah Djemal, professeur universitaire algérien et spécialiste dans la sécurité africaine, sur le même sujet;
-Olivier Malongte, entrepreneur camerounais du secteur touristique sur le plan d'investissements dans le tourisme annoncé par le gouvernement camerounais.
-Léandre Nzie et William Meli, journalistes sportifs sur l'attribution du titre de vainqueur de la CAN 2025 au Maroc à la place du Sénégal.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !