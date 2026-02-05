https://fr.sputniknews.africa/20260205/-lunion-africaine-condamne-lassassinat-du-fils-de-kadhafi-1083134351.html

L'Union africaine condamne l'assassinat du fils de Kadhafi

L'Union africaine condamne l'assassinat du fils de Kadhafi

Cet acte de violence "risque de compromettre davantage les efforts déployés en vue d'une transition politique crédible et inclusive en Libye", a indiqué...

L'UA appelle à "veiller à ce que les circonstances de cet assassinat fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice".

