La Russie, l'Ukraine et les États-Unis ont convenu d'échanger 314 prisonniers - envoyé de Trump
L'Union africaine condamne l'assassinat du fils de Kadhafi
L'Union africaine condamne l'assassinat du fils de Kadhafi
Sputnik Afrique
Cet acte de violence "risque de compromettre davantage les efforts déployés en vue d'une transition politique crédible et inclusive en Libye", a indiqué... 05.02.2026
L'UA appelle à "veiller à ce que les circonstances de cet assassinat fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice".
Actus
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaSaïf al-Islam Kadhafi a trouvé la mort dans une embuscade aux abords de Zintan en Libye, selon un correspondant de Sputnik
S'abonner
Cet acte de violence "risque de compromettre davantage les efforts déployés en vue d'une transition politique crédible et inclusive en Libye", a indiqué l'organisation dans un communiqué.
L'UA appelle à "veiller à ce que les circonstances de cet assassinat fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice".
