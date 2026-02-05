https://fr.sputniknews.africa/20260205/-lunion-africaine-condamne-lassassinat-du-fils-de-kadhafi-1083134351.html
L'Union africaine condamne l'assassinat du fils de Kadhafi
L'Union africaine condamne l'assassinat du fils de Kadhafi
Cet acte de violence "risque de compromettre davantage les efforts déployés en vue d'une transition politique crédible et inclusive en Libye", a indiqué... 05.02.2026, Sputnik Afrique
L'UA appelle à "veiller à ce que les circonstances de cet assassinat fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice".
Cet acte de violence "risque de compromettre davantage les efforts déployés en vue d'une transition politique crédible et inclusive en Libye", a indiqué l'organisation dans un communiqué.
L'UA appelle à "veiller à ce que les circonstances de cet assassinat fassent l'objet d'une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice".