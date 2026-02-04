https://fr.sputniknews.africa/20260204/il-existe-une-fenetre-diplomatique-pour-resoudre-le-conflit-au-soudan-mais-elle-reste-fragile-1083111888.html

"Il existe une fenêtre diplomatique pour résoudre le conflit au Soudan, mais elle reste fragile"

"Il existe une fenêtre diplomatique pour résoudre le conflit au Soudan, mais elle reste fragile"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, explique les causes endogènes et exogènes qui font durer le conflit au... 04.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-04T10:52+0100

2026-02-04T10:52+0100

2026-02-04T10:58+0100

afrique en marche

podcasts

soudan

conflit au soudan du sud

le caire

crise humanitaire

crise politique

opération militaire

géopolitique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/04/1083109954_0:2:1043:589_1920x0_80_0_0_90806c3a347e372fe75a97b4af9d7b5c.jpg

"Il existe une fenêtre diplomatique pour résoudre le conflit au Soudan, mais elle reste fragile" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, explique les causes endogènes et exogènes qui font durer le conflit au Soudan et font craindre une grave crise humanitaire. "L’appel des participants au sommet du Caire à une trêve humanitaire traduit surtout l’impasse militaire et la pression humanitaire".

Le vrai test de cet appel à une trêve humanitaire, selon Bertrand Scholler, n’est pas politique, mais opérationnel:· Sécuriser l’aide humanitaire;· Contrôler les cessez-le-feu;· Empêcher leur instrumentalisation pour se réarmer."Le risque central est une balkanisation milicienne durable: économie de guerre, prédation locale et parrainages étrangers. Les enjeux se croisent autour des ports de la mer Rouge, des routes énergétiques et des ressources. Les pays voisins subissent déjà les effets: réfugiés, trafics, instabilité politique régionale".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

soudan

le caire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, soudan, conflit au soudan du sud, le caire, crise humanitaire, crise politique, opération militaire, géopolitique, аудио