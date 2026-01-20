https://fr.sputniknews.africa/20260120/les-exercices-navals-des-brics-sont-clairement-un-signal-strategique-envoye-au-reste-du-monde--1082609258.html

"Les exercices navals des BRICS sont clairement un signal stratégique envoyé au reste du monde "

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur du site d’information Menadefense, analyse les enjeux stratégiques des exercices navals menés... 20.01.2026, Sputnik Afrique

"Les exercices navals des BRICS sont clairement un signal stratégique envoyé au reste du monde " Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur du site d’information Menadefense, analyse les enjeux stratégiques des exercices navals menés par la Russie, la Chine, l'Iran et l'Afrique du Sud au large de cette dernière. "Nous vivons un temps très compliqué qui a une influence directe sur la direction des affaires de la mer".

"Ces exercices navals, auxquels ont pris part les marines russe, chinoise, sud-africaine et iranienne en Afrique du Sud, au-delà de leur aspect technique et tactique limité, sont clairement un signal stratégique envoyé au reste du monde, notamment occidental", affirme à Radio Sputnik Afrique Akram Kharief, expert en sécurité et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.Dans le même sens, il ajoute que "nous sommes donc dans un marasme global où les eaux internationales sont devenues des lieux de nombreux dépassements où la loi internationale ne s'applique plus et où c'est au plus puissant de dicter la conduite à suivre à tous les pays dont des bateaux marchands passent par cette région".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

