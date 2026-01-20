"Les exercices navals des BRICS sont clairement un signal stratégique envoyé au reste du monde "

https://fr.sputniknews.africa/20260120/les-exercices-navals-des-brics-sont-clairement-un-signal-strategique-envoye-au-reste-du-monde--1082609258.html
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur du site d'information Menadefense, analyse les enjeux stratégiques des exercices navals menés
20.01.2026
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Akram Kharief, fondateur du site d’information Menadefense, analyse les enjeux stratégiques des exercices navals menés par la Russie, la Chine, l'Iran et l'Afrique du Sud au large de cette dernière. "Nous vivons un temps très compliqué qui a une influence directe sur la direction des affaires de la mer".
auxquels ont pris part les marines russe, chinoise, sud-africaine et iranienne en Afrique du Sud, au-delà de leur aspect technique et tactique limité, sont clairement un signal stratégique envoyé au reste du monde, notamment occidental", affirme à Radio Sputnik Afrique Akram Kharief
, expert en sécurité et en Défense, fondateur et animateur du site d’information militaire Menadefense.
Pour la simple raison, explique-t-il, "que nous vivons dans un temps très compliqué qui a une influence directe sur la direction des affaires de la mer. On a vu par exemple ces cinq dernières années la transformation de la route maritime passant par le Cap de Bonne-Espérance en une voie de navigation majeure après tous les incidents qui ont eu lieu en mer Rouge, qui est devenue un espace où ne transitent plus les navires marchands. On a vu aussi très récemment des attaques américaines, des détournements de navires, y compris de navires supposés russes. Nous avons une sorte de focus mondial aujourd'hui contre ce qui est appelé la flotte fantôme russe, mais aussi les autres flottes fantômes comme celle de l'Iran".
Dans le même sens, il ajoute que "nous sommes donc dans un marasme global où les eaux internationales sont devenues des lieux de nombreux dépassements où la loi internationale ne s'applique plus et où c'est au plus puissant de dicter la conduite à suivre à tous les pays dont des bateaux marchands passent par cette région".
Et de souligner: "On a une multitude de risques et de dangers qui viennent s'empiler et qui fragilisent les côtes de l'Afrique de manière générale. Mais les Africains ont aussi une chance aujourd'hui qu'il y a un non-alignement qui s'exprime de manière un peu plus claire que par le passé: qu'on n'a plus de domination franche et exclusive de l'Occident".
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify