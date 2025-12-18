https://fr.sputniknews.africa/20251218/securite-armees-souverainete-de-ouagadougou-a-bangui-lafrique-reprend-la-main-1081595401.html

Sécurité, armées, souveraineté: de Ouagadougou à Bangui, l’Afrique reprend la main

Sécurité, armées, souveraineté: de Ouagadougou à Bangui, l’Afrique reprend la main

Sputnik Afrique

À l’heure où le Burkina Faso célèbre sa souveraineté et où la République centrafricaine dévoile sa stratégie militaire à l’horizon 2040, le continent est le... 18.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-18T16:16+0100

2025-12-18T16:16+0100

2025-12-18T16:16+0100

avenir souverain

podcasts

afrique

burkina faso

république centrafricaine

armée

indépendance

souveraineté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/12/1081595220_0:1:720:406_1920x0_80_0_0_3a17d8a9e8e79056294d1b7150d44bcf.jpg

Sécurité, armées, souveraineté: de Ouagadougou à Bangui, l’Afrique reprend la main Sputnik Afrique À l’heure où le Burkina Faso célèbre sa souveraineté et où la République centrafricaine dévoile sa stratégie militaire à l’horizon 2040, le continent est le théâtre d’un rééquilibrage stratégique majeur. Avenir Souverain donne la parole à deux experts africains pour décrypter les ressorts de cette reprise en main sécuritaire et souverainiste.

Le Burkina Faso célèbre sa fête nationale dans un contexte sécuritaire encore fragile. À cette occasion, le Président Traoré a salué les forces armées pour leurs récents succès. Cet épisode d’Avenir Souverain revient sur le bilan de l’année au Burkina Faso et sur les mesures engagées pour renforcer l’armée et la souveraineté en RCA.Selon Iba Karim, ancien parlementaire burkinabè et docteur en sciences économiques, ces avancées s’inscrivent dans une dynamique plus large de reconquête du territoire et de transformation économique et sociale.En République centrafricaine, le Président Faustin-Archange Touadéra a exprimé son intention d'augmenter les effectifs de l'armée de 26.000 à 50.000 soldats d'ici 2040, alors qu'il a hérité d'une armée divisée comptant moins de 10.000 soldats à son arrivée au pouvoir.Selon Wilfried Balogbia, panafricaniste centrafricain, la situation sécuritaire s’est progressivement améliorée malgré des fragilités persistantes, dans un contexte de redéfinition des partenariats stratégiques après des années de relations complexes avec la France. Pour lui, la coopération avec la Russie est un facteur ayant contribué à une stabilisation relative.

afrique

burkina faso

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, аудио, afrique, burkina faso, république centrafricaine, armée, indépendance, souveraineté