Retour de la Formule 1 en Afrique: "J'espère que ça va se faire"

"Avoir le grand prix, surtout le retour du grand prix ça serait quelque chose. Ce n'est pas un nouveau truc parce que la Thaïlande. Oui, bien, super ! Mais un circuit urbain dans les rues de Bangkok, je veux dire, encore un. On a déjà Bakou, Singapour, Jeddah, on va avoir Madrid, je vais dire, encore un ! Alors que là, c'est le retour historique de Kyalami. Et donc là, ça c'est une autre histoire. J'espère que ça va se faire", a estimé Alexeï Popov, la voix russe de la Formule 1 sur un retour de Kyalami au calendrier, absent depuis 1993.