Zone de Contact
Vous aimez la géopolitique mondiale? Zone de Contact vous fait monter sur le ring pour observer de près le combat mondial.
Retour de la Formule 1 en Afrique: "J'espère que ça va se faire"
Plus de 30 ans après la dernière course de Formule 1, l'Afrique attend toujours son retour au calendrier de la discipline reine. Pour Sputnik Afrique, Alexeï... 16.12.2025, Sputnik Afrique
zone de contact
podcasts
formule 1
afrique du sud
rwanda
afrique du sud
rwanda
podcasts, аудио, formule 1, afrique du sud, rwanda
podcasts, аудио, formule 1, afrique du sud, rwanda

14:42 16.12.2025
Zone de Contact
Anthony Lefebvre
Plus de 30 ans après la dernière course de Formule 1, l'Afrique attend toujours son retour au calendrier de la discipline reine. Pour Sputnik Afrique, Alexeï Popov, commentateur des Grands Prix de Formule 1 en Russie a fait le point sur les candidatures de l'Afrique du Sud et du Rwanda avant de faire le bilan de la saison qui vient de s'achever.

"Avoir le grand prix, surtout le retour du grand prix ça serait quelque chose. Ce n'est pas un nouveau truc parce que la Thaïlande. Oui, bien, super ! Mais un circuit urbain dans les rues de Bangkok, je veux dire, encore un. On a déjà Bakou, Singapour, Jeddah, on va avoir Madrid, je vais dire, encore un ! Alors que là, c'est le retour historique de Kyalami. Et donc là, ça c'est une autre histoire. J'espère que ça va se faire", a estimé Alexeï Popov, la voix russe de la Formule 1 sur un retour de Kyalami au calendrier, absent depuis 1993.

"Le premier pas, ils l'ont fait, en quelque sorte, plus avancé que Kyalami parce qu'eux, ils ont déjà les faveurs de Fédération Internationale de l'Automobile. Et c'est pas une petite chose", a ajouté M.Popov sur la candidature du Rwanda.

Pour en savoir plus, écoutez notre podcast !
