L'Afrique du Sud souhaite accueillir de nouveau la Formule 1

L'Afrique du Sud souhaite accueillir de nouveau la Formule 1

Le ministère des sports, des arts et de la culture a annoncé qu'il mettait sur pied une équipe d'experts chargée d'investir et de travailler sur la candidature... 22.12.2024, Sputnik Afrique

En parlant de ce projet, il a remercié Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde, qui prône depuis longtemps le retour de ce pays au calendrier de la compétition.Un comité spécial a été créé pour préparer un dossier, alors que des experts identifieront la ville et le circuit les plus convenables, a fait savoir le ministre Gayton McKenzie.Selon lui, ce championnat représente un levier de croissance économique et un moyen de développer le sport automobile dans la région.D’autres pays africains, tels que le Maroc et le Rwanda, ont également manifesté leur intérêt pour accueillir des courses de Formule 1, a rappelé M. McKenzie.

